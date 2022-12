Chi sono i concorrenti di MasterChef 2022 e cosa saranno in grado di fare ai fornelli a partire da oggi, 15 dicembre? La lunga attesa è finita e la risposta a questa domanda sta arrivando spianando la strada a quella che stata già annunciata come l’edizione più cosmopolita e internazionale di sempre alla presenza di molti giovani e giovanissimi.

La nuova stagione di MasterChef 2022 prenderà il via oggi, giovedì 15 dicembre, su Sky e in streaming su NOW. A valutare tutti i piatti e a decidere chi di loro merita di entrare tra i 20 concorrenti ufficiali di quest’anno, il trio in giuria formato dagli chef stellati Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. La giuria affiatatissima è stata confermata per il quarto anno consecutivo nonostante le voci del possibile addio di Antonino Cannavacciuolo, forse il momento arriverà alla fine di questa edizione?

Il titolo di miglior chef amatoriale d’Italia, al termine della scorsa edizione, è andato a Tracy Eboigbodin, cameriera di Verona originaria della Nigeria, a chi toccherà quest’anno e chi saranno i concorrenti di MasterChef 2022?

Il cooking show partirà coi Live Cooking, al centro dei primi due episodi attesi per giovedì 15 dicembre alle 21.15 su Sky Uno, ovvero la prima occasione per i concorrenti di far conoscere se stessi e la loro idea di cucina ai giudici. I cuochi avranno una dispensa a propria disposizione a cui poter accedere liberamente per preparare il loro piatto per poi terminare la preparazione davanti agli chef con la speranza di conquistarli: con 3 sì avranno accesso diretto alla Masterclass, con 2 sì al grembiule grigio e alla fase intermedia delle Sfide, ben tre.

Una volta formata la Masterclass di quest’anno, inizierà la classica sfida fatta di prove appassionanti, sfide adrenaliniche e tanti colpi di scena, basata sul talento e sulla creatività dei concorrenti al suon delle enigmatiche Mystery Box, i sorprendenti Invention Test, i tesissimi Pressure Test e gli elettrizzanti Skill Test, Torneranno anche le prove in esterna e tra le località che, quest’anno, hanno fatto da scenario alle preparazioni dei concorrenti ci saranno Bassano del Grappa, la Cascata delle Marmore, Tropea e Cervinia.