I concorrenti di Masterchef 12 sono pronti a rimettersi ai fornelli per nuove prove sperando di non dover rinunciare al proprio sogno. Nella serata di oggi, giovedì 12 gennaio, la nuova puntata sarà disponibile su Sky e in streaming su NOW rilanciando la sfida degli aspiranti chef a cominciare dalla Mystery Box all’insegna dell’imprevedibilità.

Sarà questa la parola d’ordine che i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli imporranno anche all’Invention Test che costringerà i concorrenti a ‘giocare’ in coppia mettendosi alla prova. Ma cosa succederà ai concorrenti in gioco? La prima prova sarà quella della Mistery Box al cui interno, però, non ci saranno né prodotti né spezie né nulla di tutto questo, ma solo persone fondamentali nell’intraprendere questo viaggio a caccia di un sogno.

Imprevedibilità nell’Invention Test in cui i giudici opteranno per una sfida a coppie, con due aspiranti chef a unire le forze per convincere i tre giudici. Nel secondo episodio della serata di oggi, 12 gennaio, i concorrenti faranno tappa a Tropea, in Calabria, per la seconda prova in esterna della stagione dove a farla da padrone è la famosa cipolla rossa. Alla fine i concorrenti si divideranno in due brigate: quella che collezionerà meno voti sarà costretta ad andare al Pressure Test per salvare il proprio grembiule bianco mentre gli altri dovranno spingersi oltre per non lasciare il programma.

Masterchef Italia è in onda oggi, 12 gennaio, in prima serata su Sky Uno (canale 108) e in streaming su SkyGo e NOW a partire dalle 21:15. Prosegue poi ogni giorno la rubrica Masterchef Magazine, in onda dal lunedì al venerdì alle 19:45, sempre su Sky Uno.