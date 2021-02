Siamo ormai arrivati al momento clou di DayDreamer e i fan si trovano costretti a dire addio alla puntata in prime time del martedì. Dopo le emozioni che Can e Sanem ci hanno regalato con la festa di compleanno e conseguente proposta di matrimonio, ecco che tutto tornerà come un tempo, con la serie turca costretta ad andare in onda tra mille pomeridiani e Pomeriggio 5 in versione ridotta solo per fare da traino a Barbara d’Urso in difficoltà in questa stagione contro La Vita in Diretta. Fatto sta che da lunedì 15 a venerdì 19 febbraio, le nuove puntate di DayDreamer metteranno a dura prova il nostro cuore per un’altra serie di ragioni che porteranno Can e Sanem su strade opposte.

In particolare, proprio lunedì, la tensione tra Yigit e Can sarà alle stelle e non fa che acuirsi quando quest’ultimo legge la dedica sul libro che il suo “rivale” ha donato a Sanem per la Giornata Del Libro in Regalo. Cengiz, inoltre, poco prima di uscire, viene colto da una forte crisi di nervi che scatena in lui una vecchia sindrome, curata durante l’infanzia e tornata improvvisamente a causa di una richiesta di Huma.

Ecco il promo originale di quelle che saranno le puntate di fine febbraio:

Intanto, alla festa di matrimonio di Leyla e Emre va in scena un dramma della gelosia con Can pronto a sfidare Ygit dopo aver messo insieme una serie di informazioni e aver capito che c’è qualcosa che non va nella sua voglia di pubblicare il romanzo di Sanem e così convince un suo amico a farlo. Per via di questa raccomandazione, però, la giovane va su tutte le furie e i protagonisti di DayDreamer finiscono nuovamente per litigare aspramente. A quel punto lei tornerà da Ygit ma a causa dei tempi brevi e della mancanza di ispirazione, pensa seriamente di pubblicare il diario segreto in cui tiene nascosti tutti i suoi segreti sentimenti per Can, lui darà il permesso per fare questo?