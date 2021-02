Doppia puntata di DayDreamer e momenti al cardiopalma per gli spettatori della serie turca con Can Yaman. La messa in onda continua a grandi passi e anche oggi, 9 febbraio, ci sarà modo di seguire una puntata al pomeriggio e poi un’altra nel prime time portando così avanti le storie di Can e Sanem ma anche quelle di Leyla ed Emre che, a differenza degli altri due, sembrano già pronti a fare sul serio. Proprio nella doppia puntata di oggi, mentre Can e Sanem si stanno ancora affannando per trovare un punto d’accordo tra le loro mamme, ecco arrivare la telefonata da parte di Leyla ed Emre che di colpo sono pronti a sposarsi con una cerimonia lampo e a sorpresa.

Proprio nella puntata di questa sera di DayDreamer, mentre Can e Sanem parlano dell’incontro disastroso tra le rispettive famiglie, entrambi ricevono una telefonata: Leyla ed Emre stanno per sposarsi. Spiazzati dalla notizia, si precipitano dai futuri sposi proprio mentre Huma, venuta al corrente del matrimonio segreto e improvvisato, chiama Mevkibe e le dice che passerà a prenderla per impedire ai loro figli di concludere il rito.

Ecco il promo originale delle puntate di oggi:

Tuttavia, le apprensive madri arrivano tardi, a cerimonia conclusa e l’unica cosa che riescono a fare è infuriarsi e poi svenire risvegliandosi poi in ospedale. L’equilibrio precario e una nuova lite familiare, spingono Can e Sanem, inizialmente intenzionati a sposarsi a loro volta di nascosto, a rimandare tutto proprio mentre Nihat viene a sapere del matrimonio e resta molto deluso dal comportamento di Leyla.

Mentre i rispettivi genitori bacchettano ancora i neo sposi cercando adesso una sistemazione e via dicendo, tra gli altri protagonisti impazza la febbre dei matrimoni lampo. Ceycey annuncia di volervi coinvolgere Ayhan mentre Muzaffer fa la proposta a Guliz. Come finirà per i nostri amati personaggi in questa doppia puntata di DayDreamer?