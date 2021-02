Con Fearless (Taylor’s Version) di Taylor Swift la cantautrice di Folklore si riprende ciò che è suo. Nelle ultime ore, in effetti, Tay Tay aveva annunciato l’arrivo di grosse novità. C’era chi credeva fosse un’allusione alla chiusura della trilogia iniziata con Folklore e continuata con Evermore, ma bisogna ricordare che recentemente la popstar ha dovuto affrontare una battaglia contro Scooter Braun.

Scooter Braun, infatti, aveva acquistato i suoi precedenti album dopo che la popstar aveva lasciato il roster della Big Machine, sua vecchia etichetta discografica. In un certo senso Taylor Swift non era in possesso dei master dei suoi vecchi dischi e questo aveva scatenato una vera faida contro Braun. Incapace di accettare questa condizione, la popstar si era messa in testa di ri-registrare gli album precedenti.

Fearless (Taylor’s Version) di Taylor Swift è una promessa mantenuta. La popstar ha annunciato che entro la fine dell’anno il disco originariamente pubblicato nel 2008 come secondo album uscirà in una nuova versione e con la sorpresa di 6 inediti. I dettagli non sono ancora stati resi noti, ma la popstar ha già annunciato il primo lancio.

Love Story (Taylor’s Version) uscirà domani, venerdì 12 febbraio, come prima anticipazione della nuova avventura della popstar. Nell’annunciare la ripresa in possesso della sua creatività, Taylor Swift ha lasciato un messaggio rivolto a tutti i fan:

“Ho parlato a lungo del motivo per cui sto ri-registrando i miei primi 6 album, ma il modo in cui sto lavorando spero che aiuti a capire da dove vengo. Gli artisti dovrebbero essere in possesso del loro lavoro per tante ragioni, ma la più ovvia è quella per cui l’artista è l’unica persona che realmente conosce il suo lavoro”.

Fearless, del resto, è stato uno degli album più premiati tra le schiere della musica country fino a vincere il premio Grammy come Album dell’Anno. Con questa mossa coraggiosa, dunque, Taylor Swift riprende in mano il suo percorso e ricomincia dai primi successi. Non è dato sapere, inoltre, quali saranno i titoli delle 6 tracce inedite che troveremo nella versione ri-registrata del disco.

Con Fearless (Taylor’s Version) di Taylor Swift si apre un nuovo capitolo per la popstar, quello della consapevolezza e della presa di coscienza.