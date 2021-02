Ci sono alcune importanti segnalazioni che dobbiamo prendere in esame stamane per quanto riguarda Huawei P40 Lite. Da un po’ di tempo a questa parte, infatti, diversi utenti parlano di un’anomalia relativa a WhatsApp ed in particolare alla memorizzazione delle immagini scaricate tramite l’app. Se da un lato in tanti cercano sempre modi per evitare che tali contenuti appesantiscano la memoria, è altrettanto vero che non si debba trascurare chi ha il disagio opposto.

Come risolvere problemi con Huawei P40 per mancata memorizzazione immagini WhatsApp

Non aspettatevi aggiornamenti software sotto questo punto di vista, considerando il fatto che l’assistenza ha fornito un chiaro feedback sul tema negli ultimi giorni. A questo aggiungiamo che gli sforzi dei tecnici sono ora concentrati su EMUI 11, senza dimenticare che le ultime patch per Huawei P40 Lite siano andate in altre direzioni. Come del resto avrete percepito con il nostro approfondimento di ieri. Insomma, ci sono un po’ di aspetti da valutare quest’oggi, a partire dal feedback del produttore esattamente come segue:

“Ti consigliamo di verificare da Impostazioni > App > App > Whatsapp > Autorizzazioni che la voce Archivio sia attiva. Accedi su Whatsapp > tre puntini in alto a destra > Impostazioni > Chat > Visibilità dei media deve essere attiva. Se l’anomalia dovesse persistere, non esitare a contattarci tramite messaggio privato. Siamo a tua completa disposizione“.

Dunque, provate a seguire le istruzioni appena fornite nel caso in cui abbiate riscontrato problematiche simili con Huawei P40 Lite negli ultimi giorni. Del resto, capita spesso che con WhatsApp si debba fare i conti con anomalie. Il più delle volte sul tema delle notifiche, mentre oggi evidentemente occorre affacciarci in una nuova dimensione stando a quanto abbiamo avuto modo di raccogliere. A voi come vanno le cose da un po’ di tempo a questa parte?