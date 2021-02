Giovedì 11 febbraio Fox Crime trasmette il finale di Balthazar 3, con gli ultimi due degli otto episodi di cui è composta la stagione. Il poliziesco di produzione francese, con protagonisti un medico legale e una capitana di polizia, segue il classico schema della coppia di investigatori dalle competenze, abilità e caratteri molto diversi, costretti ad unire le forze per contribuire alla risoluzione di misteriosi delitti.

Il finale di Balthazar 3 è stato trasmesso in prima visione in Francia lo scorso dicembre, dopodiché il poliziesco è arrivato in Italia in prima visione assoluta sul canale satellitare Fox Crime della piattaforma Sky dal 7 gennaio scorso. Ora il finale di Balthazar 3 chiude la programmazione con l’ultimo appuntamento previsto giovedì 11 febbraio in prima serata.

Il settimo e ottavo episodio, con gli ultimi due casi per il dottor Raphaël Balthazar e la capitana Hélène Bach, rappresentano il finale di Balthazar 3, che è già stata rinnovata per una quarta stagione. Ecco le trame degli episodi in onda l’11 febbraio sul canale 116 di Sky.

3×07 – Follia

Il corpo di un uomo, scomparso mentre passeggiava col suo suo cane, viene ritrovato in una piscina ricoperta di palloncini. E’ l’inizio di un’indagine che condurrà dentro la follia…

3×08 – Nozze Rosse

Mentre è sulla strada per il tribunale, Janvier riesce a fuggire. Helene e Balthazar devono riprenderlo prima che uccida ancora, e tutto ciò mentre Raphael sta per sposarsi.

Il finale di Balthazar 3 segna anche l’ultima apparizione in scena per l’attrice Hélène de Fougerolles, che ha lasciato la serie dopo tre stagioni in polemica con le scelte degli sceneggiatori per il suo personaggio Hélène Bach. A sostituirla nella quarta stagione, già in produzione in Francia, sarà Constance Labbé, con un personaggio completamente nuovo: al fianco del dottor Balthazar (ancora interpretato da Tomer Sisley) ci sarà la capitana di polizia Camille Costes, del corpo d’élite della BRB, una divisione sulla criminalità organizzata. I due personaggi saranno legati da un passato comune, una fugace avventura che non ha avuto un seguito e che sarà fonte di grossi imbarazzi nel momento in cui i due si ritroveranno a sorpresa a lavorare fianco a fianco.

Balthazar 4 andrà in onda nel corso del 2021 in Francia e probabilmente all’inizio del 2022 in prima tv su Fox.