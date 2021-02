Anche Charisma Carpenter si schiera in difesa di Ray Fisher e piazza un duro attacco social contro Joss Whedon che, a questo punto, potrebbe seriamente finire nei guai. Quella della star di Buffy e Angel è solo l’ennesima conferma che forse sul set, in presenza di Whedon, non era molto semplice lavorare e portare avanti il proprio lavoro. Lo ha chiarito proprio Ray Fisher in passato e a lui si sono uniti poi Jason Momoa, che ha pubblicamente appoggiato il collega, e Gal Gadot che si è limitata a dire che non è stata “la migliore delle esperienze” quella sul set con Whedon ma a metterci il carico da novanta qualche ora fa è stata proprio Charisma Carpenter.

Con un lungo post, l’attrice di Buffy e Angel non si è limitata a parlare di ambiente malsano ma anche di veri e propri abusi che, almeno nel suo caso, sono sfociati in accuse, offese (soprattutto nel periodo in cui era incinta) e, infine, in un licenziamento che nessuno aveva previsto e che è arrivato proprio dopo il parto. La Carpenter ha affermato che il regista ha continuamente minacciato di licenziarla, l’ha chiamata grassa quando era incinta di quattro mesi e ha messo i membri del cast l’uno contro l’altro accusandola di sabotare lo spettacolo.

“Questi ricordi e altri ancora hanno pesato sulla mia anima come mattoni per quasi metà della mia vita.. Vorrei aver detto qualcosa prima … mi sono ammutolita per la vergogna e il silenzio condizionato.. e lui ha persistito nelle sue azioni dannose.. La scorsa estate, quando Ray Fisher ha accusato pubblicamente Joss di comportamento abusivo e poco professionale verso il il cast e la troupe durante le riprese sul set di Justice League nel 2017, mi ha sconvolto”.

Poi continua accusando Whedon di creare “ambienti di lavoro ostili e tossici e che la sua crudeltà è cosa ben nota: “Lo so perché l’ho vissuto in prima persona. Ripetutamente”. Cosa succederà adesso? Un altro presunto mostro da mettere al rogo o c’è qualcosa che ancora non sappiamo? Altri attori del cast di Buffy ed Angel diranno la loro a riguardo?