Jared Leto presterà nuovamente il volto a Joker nella Snyder Cut di Justice League, secondo quanto riportato da The Hollywood Reporter. L’interprete, che affiancherà dunque gli altri attori impegnati nelle riprese aggiuntive, non era apparso nella pellicola del 2017: che ruolo avrà il pagliaccio di Gotham nella nuova versione?

Come confermato pochi mesi fa, Warner Bros. ha approvato il progetto di Zack Snyder. Il regista sta realizzando un nuovo montaggio del film Justice League. Per portare a termine il progetto, HBO Max sta investendo denaro con cui saranno realizzate alcune riprese aggiuntive. Attualmente, gli attori coinvolti sono Ben Affleck (che interpreta Batman), Ray Fisher (Cyborg) e Amber Heard (Mera). Jared Leto (nei panni di Joker) affiancherà presto gli altri interpreti. Non si esclude che successivamente altri attori possano aggiungersi al già ricco cast.

Jared Leto (che nel 2014 vinse il Premio Oscar come Miglior attore non protagonista con la performance in Dallas Buyers Club) ha già prestato il volto al folle villain dell’Universo DC Comics in Suicide Squad (film uscito nel 2016). L’attore ha inoltre recitato in Blade Runner 2049, Mr. Nobody e Requiem For A Dream.

La Snyder Cut di Justice League

Zack Snyder, mentre stava dirigendo Justice League, fu costretto ad abbandonare il progetto nel 2017 in seguito a un lutto. Il regista venne sostituito da Joss Whedon (Avengers e Avengers: Age Of Ultron), che completò il lungometraggio. Il risultato non convinse la critica e il pubblico.

Zack Snyder – il regista dei film L’Alba Dei Morti Viventi, 300 e Watchmen – vuole già da tempo realizzare un nuovo montaggio di Justice League, così da poter concretizzare la sua idea. Il progetto è stato approvato pochi mesi fa e costerà allo studio circa 30 milioni di dollari. La Snyder Cut di Justice League arriverà su HBO Max nel 2021. Durante il DC FanDome è stato diffuso il primo trailer ufficiale, in cui sono evidenti le prime differenze rispetto al film del 2017.