Oggigiorno le app per il fitness e la salute sono davvero tantissime, ma ce n’è una che ha la propria piattaforma e offre molte funzioni. Dopo l’inserimento del sensore HR per rilevare il battito cardiaco e successivamente al tracking dell’ossigenazione del sangue (SpO2), adesso l’app Fitbit per dispositivi indossabili come smartwatch e smartband regala la possibilità di tracciare la propria salute monitorando in maniera precisa il livello di glucosio nel sangue.

Gli utenti di Fitbit (per il momento solo negli Stati Uniti, a partire da questo mese) posso immettere manualmente i dati relativi ai livelli di glucosio collegandosi all’app. In questo modo la società americana, con sede a San Francisco, concederà agli utenti di aggiungere il tracking anche di altri dispositivi ‘LifeScan’ connettendo facilmente l’app ‘OneTouch Reveal’ a quella di Fitbit. All’interno dell’app, gli utenti possono impostare intervalli personalizzati per visualizzare le attività ed i parametri sulla salute. La stessa, inoltre, mostrerà tutti i dati relativi ai livelli di glucosio nel sangue monitorati nell’arco della giornata in base all’attività fisica, al tipo di alimentazione, al sonno e ad altre abitudine quotidiane.

Ecco quanto si evince nella nota ufficiale pubblicata dal sito Fitbit:

“Il controllo della glicemia può essere stressante, ma grazie alla funzione di monitoraggio della glicemia di Fitbit aiuta a renderlo più facile realizzandolo in un’esperienza fedele con gli altri tuoi comportamenti di salute. Oltre alla possibilità di monitorare la glicemia, gli utenti Fitbit Premium avranno gradualmente accesso alla visualizzazione della frequenza con cui i loro livelli di glucosio rientrano nell’intervallo target per un periodo di 30 giorni, insieme ai legami tra il momento in cui eseguono una lettura, i loro livelli e le tendenze in questi dati. I membri possono anche condividere i loro livelli di glucosio nel sangue come parte del loro rapporto sul benessere con il proprio medico per aiutare il loro team di assistenza a concedere una guida più personalizzata per le loro cure.”

Secondo un rapporto emesso dal ‘Journal of Diabetes Science and Technology’, il tracking dei livelli alti o bassi di glucosio nel sangue ha scopi ben precisi per le persone che convivono con il diabete. Si tratta di un trattamento immediato tramite l’autoregolazione e l’educazione sui fattori responsabili degli eccessivi livelli di zucchero nel sangue, offrendo anche suggerimenti per perseguire comportamenti e stili di vita più sani. Il tracking regolare è molto importante per le persone affette da diabete di tipo 1 o di tipo 2, dando loro la possibilità di gestire al meglio la loro condizione, prevenendo diverse complicazioni di salute. Per ora l’aggiornamento è disponibile per gli utenti iOS e Android negli Stati Uniti, ma Fitbit desidera offrire tale supporto anche ad altri monitoraggi per la rilevazione di glucosio.