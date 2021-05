L’app Fitbit, leader in tutto il mondo per il rilevamento dell’attività sportiva giornaliera, di esercizi e tanto altro ancora, ha ricevuto un nuovo aggiornamento in grado di fornire alcuni preannunci circa le novità che gli utenti si aspettano in futuro. Andando nei dettagli del codice della nuova versione, ovvero la release 3.42, è stato possibile rilevare che il team di sviluppatori si è messo a lavoro per cercare di capire il motivo per cui gli utenti non riuscissero a dormire bene, sentondosi poco riposati una volta svegli la mattina.

In modo specifico, nell’ultimo update dell’app Fitbit per Android, è presente una funzione capace di rilevare il rumore ambientale, compreso quando l’utente russa la notte, ed un modo carino per migliorare la qualità del sonno con una nuova feature. La società statunitense con sede a San Francisco, California, attiverà il microfono dell’indossabile in maniera tale da analizzare il livello di rumore (sia esso alto o basso) e decretare quello basilare, indicando al contempo se il rumore che si trova sopra questo livello sia generato da qualcuno che sta russando. Così l’app Fitbit interverrà mostrando i risultati in percentuale, determinando il tempo di russamento rilevato nel corso della notte: ‘da niente a lieve’ indica che qualcuno ha russato per meno del 10% della durata totale del sonno; ‘moderato’ indica che qualcuno ha russato per il 10-40% della durata totale del sonno e ‘frequente’ indica che qualcuno ha russato per oltre il 40% della durata totale del sonno.

Inoltre, l’app Fitbit per Android è anche in grado di rilevare la potenza del rumore ambientale all’interno della camera da letto in cui dorme l’utente o chi gli sta accanto: ‘molto basso’ indica 30dBA o inferiore, ‘silenzioso’ indica 30-50 dBA, ‘moderato’ indica 50-70 dBA, ‘alto’ indica 70-90 dBA e ‘molto alto’ indica 90 dBA o superiore. L’attività implica un certo dispendio energetico da parte dell’indossabile, tanto che Fitbit consiglia di caricarlo oltre il 40% dell’autonomia prima di coricarsi. Per adesso questa nuova ed interessante feature non è ancora disponibile per tutti gli utenti. Infine, il team di sviluppatori sta lavorando anche ad un’ulteriore feature inerente al sonno, che si chiama ‘Your sleep animal’, in grado di rilevare e descrivere il sonno dell’utente facendo un confronto con quello del suo cucciolo peloso. La nuova versione dell’app è scaricabile da Google Play Store.