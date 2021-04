Qualche giorno fa Fitbit ha presentato in via ufficiale il fitness-tracker Fitbit Luxe, un nuovo dispositivo indossabile alla moda con un design elegante e diverse funzionalità molto interessanti come nel caso del display AMOLED che si adatta in modo automatico alla luce ambientale, il monitoraggio del battito cardiaco e dell’attività fisica (prossimamente saranno introdotte anche la saturazione del sangue e la misurazione dello stress). Certamente, tra le novità della nuova smart-band quella che più risulta interessante è il Punteggio di Gestione dello Stress, in grado di offrire un’ampia valutazione 24 ore su 24 utile per capire il modo in cui il nostro corpo reagisce allo stress in base ai livelli di attività, alla variabilità del battito cardiaco e all’andamento del sonno.

Fitbit ha dichiarato quanto una persona su due stia affrontando in maniera negativa gli effetti causati dalla pandemia da Covid-19 a discapito della propria salute mentale. Così durante la presentazione del tracker Luxe, la società americana con sede a San Francisco, in California, ha affermato che il Punteggio di Gestione dello Stress in queste ore è già in fase di rilascio e che sarà presente anche su tutti gli altri dispositivi e smartwatch del brand in grado di misurare il battito cardiaco, ossia Fitbit Charge 4, Inspire 2, Luxe, Sense, Versa 2 e Versa 3. In questo modo, fa sapere Fitbit, tutti gli utenti, già in possesso di questi fitness-tracker, non saranno costretti a comprare un nuovo dispositivo per testare la nuova funzione.

Ricordiamo che a bordo del Fitbit Luxe ci sono anche opzioni aggiuntive come la sveglia, il cronometro, il timer e le notifiche. La sua disponibilità è prevista nel corso della primavera, ma si può già prenotare sullo store ufficiale e presso i principali rivenditori al prezzo di vendita di 149,99 euro (che include una prova di 6 mesi di Fitbit Premium). La versione Fitbit Luxe Special Edition, dotata di cinturino gorjana, è prenotabile al costo di 199,99 euro, con disponibilità nel mese di giugno prossimo.