I device indossabili di casa Fitbit sono molto popolari a livello globale, rivolgendosi ad una folta platea di utenti, molti anche profondamente diversi tra loro. Un po’ tutti, però, in questi ultimi giorni hanno evidenziato un malfunzionamento piuttosto pronunciato relativo al monitoraggio del sonno. Come riportato da ‘9to5google.com‘, il bug interessava l’impossibilità circa l’attribuzione di punteggio del sonno che rispecchiasse le fasi di sonno riconosciute dai wereable Fitbit (cosa che, immaginiamo, ad alcuni di voi potrebbe anche aver adto molto fastidio).

Il disturbo ha interessato quasi ogni dispositivo in relazione anche alla visualizzazione, attraverso l’app per device mobili, delle varie fasi del sonno registrato. Fitbit non ha tardato a riconoscere il problema, rilasciando un aggiornamento software che potesse risolverlo in breve tempo, e che dovrebbe, a questo punto, essere arrivato un po’ tutti gli indossabili del marchio. Vi informiamo che sarà possibile recuperare i punteggi del sonno andati persi per via del bug rimuovendo manualmente i log del sonno, e provvedendo ad inserire l’orario di inizio e fine del sonno (cosa che non dovreste avere problemi a saper fare se avete maturato nel tempo un po’ dimestichezza con il vostro indossabile, ed in particolare con questa feature in particolare).

Se avete anche voi riscontrato il bug del sonno a bordo del vostro dispositivo Fitbit, non vi resta che aggiornarlo all’ultima versione firmware disponibile (che, ad oggi, dovrebbe essere quella contenente il fix rilasciato dalla casa madre), e provare a recuperare i punteggi andati persi durante le fasi acute del bug (fortunatamente adesso è stato tutto risolto con l’ultimo aggiornamento rilasciato dall’azienda, una volta venuta a conoscenza del malfunzionamento). Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.