In seguito ad un recente brevetto registrato e depositato da Fitbit lo scorso mese di dicembre 2020 presso lo United States Patent and Trademark Office (USPTO) e pubblicato solo da qualche giorno, il prossimo fitness-tracker potrebbe non essere più quello tradizionale, bensì evolversi in un vero e proprio anello intelligente. Questa esclusività rappresenta, se vogliamo, un device medico in grado di effettuare una misurazione ottica dei dati biometrici, special modo dei livelli di saturazione dell’ossigeno nel sangue.

Come ben sappiamo, il classico pulsossimetro, che si attacca al dito oppure al lobo dell’orecchio, emana un segnale luminoso e tramite la pelle ed i vasi sanguigni arriva ad un fotorilevatore. I globuli rossi, sia quelli ossigenati che deossigenati, assimilano la luce in maniera differente in modo da rivelare i vari livelli di ossigeno nel sangue (SpO2). Tutto ciò non è possibile con un orologio da polso, in quanto dovrebbe fare uso di una luce riflessa come quella presente negli smartphone. Ecco che l’anello intelligente di Fitbit fa uso di un sistema in grado di permettere alla luce di attraversare il dito per compiere la misurazione. Il dispositivo, oltre alla presenza della connettività NFC, consente di effettuare i pagamenti in mobilità facendo uso della piattaforma Fitbit Pay.

I dati raccolti vengono inviati all’app Fitbit oppure ad un orologio Fitbit attraverso la connessione Bluetooth o NFC. Per adesso, non sappiamo ancora con certezza se l’anello intelligente da brevetto possa diventare realtà, ma la società statunitense con sede a San Francisco, California, ha di recente iniziato a far captare qualcosa di concreto. Ad ogni modo, quasi sicuramente questo nuovo dispositivo Fitbit potrà essere utilizzato solo per uso medico e, dunque, mai messo in commercio per consumer. Per adesso, non ci resta che attendere ulteriori sviluppi e informazioni in più sull’eventuale nuovo wearable intelligente di Fitbit.