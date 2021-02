Un grande traguardo per Guerriero di Marco Mengoni: il singolo supera quota 100 milioni di views per il videoclip ufficiale su YouTube.



“Cerchi di coprirti. Di non farti vedere. Ma poi ti scopri e ti viene da ridere, perché c’è un pezzo che è diventato grande e cresce anche se l’hai lasciato andare. Mi dicono che il video di Guerriero è stato visto più di 100 milioni di volte. Grazie!”, scrive il cantante di Ronciglione sui social e festeggia il traguardo raggiunto dal suo Guerriero nelle scorse ore.

La clip ufficiale ha superato quota 100 milioni di visualizzazioni, un numero da capogiro. Il brano è stato rilasciato nel 2014, come primo singolo dell’album Parole In Circolo. Scritto da Marco Mengoni con Fortunato Zampaglione, Guerriero è uno dei brani più apprezzarti della discografia del Mengoni, già certificato disco di platino sei volte con oltre 300.000 copie vendute.

Una ballad intensa nella quale Mengoni ha potuto esprimere il suo lato introverso e introspettivo, un pezzo intimo ancora oggi in scaletta nei suoi concerti. Guerriero vanta il video diretto dallo stesso Mengoni assieme al regista Cosimo Alemà, girato in Trentino in collaborazione con Trentino Film Commission, Trentino Sviluppo e Comune di Trento.

Guerriero di Marco Mengoni viene ricordato come il primo brano italiano a raggiungere contemporaneamente la vetta nelle vendite digitali, nell’airplay radiofonico e nello streaming.

Raggiunge 100 milioni di views quando primo in radio c’è ancora Mengoni con il singolo Venere E Marte di Takagi e Ketra nel quale presta la voce con Frah Quintale.

Testo Guerriero di Marco Mengoni

E levo questa spada

Attraverso il cielo

Giuro sarò roccia contro il fuoco e il gelo

Solo sulla cima

Tenderò i predoni

Arriveranno in molti

E solcheranno i mari

Oltre queste mura troverò la gioia

O forse la mia fine comunque sarà gloria

E non lotterò mai per un compenso

Lotto per amore, lotterò per questoIo sono un guerriero

Veglio quando è notte

Ti difenderò da incubi e tristezze

Ti riparerò da inganni e maldicenze

E ti abbraccerò per darti forza sempre

Ti darò certezze contro le paure

Per vedere il mondo oltre quelle alture

Non temere nulla io sarò al tuo fianco

Con il mantello asciugherò il tuo pianto

E amore il mio grande amore che mi credi

Vinceremo contro tutti e resteremo in piedi

E resterò al tuo fianco fino a che vorrai

Ti difenderò da tutto, non temere mai

E amore il mio grande amore che mi credi

Vinceremo contro tutti e resteremo in piedi

E resterò al tuo fianco fino a che vorrai

Ti difenderò da tutto, non temere mai

Non temere il drago

Fermerò il suo fuoco

Niente può colpirti dietro questo scudo

Lotterò con forza contro tutto il male

E quando cadrò tu non disperare

Per te io mi rialzerò

Io sono un guerriero e troverò le forze

Lungo il tuo cammino

Sarò al tuo fianco mentre

Ti darò riparo contro le tempeste

E ti terrò per mano per scaldarti sempre

Attraverseremo insieme questo regno

E attenderò con te la fine dell’inverno

Dalla notte al giorno, Da Occidente a Oriente

Io sarò con te e sarò il tuo guerriero

E amore il mio grande amore che mi credi

Vinceremo contro tutti e resteremo in piedi

E resterò al tuo fianco fino a che vorrai

Ti difenderò da tutto, non temere mai

E amore il mio grande amore che mi credi

Vinceremo contro tutti e resteremo in piedi

E resterò al tuo fianco fino a che vorrai

Ti difenderò da tutto, non temere mai

Ci saranno luci accese di speranze

E ti abbraccerò per darti forza sempre

Giurò sarò roccia contro il fuoco e il gelo

Veglio su di te, io sono il tuo guerriero