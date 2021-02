Primi ciak per la fiction Un Professore, produzione Banijay Studios che vede Alessandro Gassmann salire in cattedra. In attesa di vederlo nei panni dell’Ispettore Lojacono ne I Bastardi di Pizzofalcone 3, l’attore si concentra sulla sua nuova avventura televisiva.

Le riprese della fiction Un Professore sono iniziate da poco a Roma, e sui social è stata svelata la prima immagine del progetto, in onda prossimamente sulle reti Rai.

Gassmann ricopre il ruolo di un insegnante di filosofia di un liceo romano. Uomo dai metodi anticonvenzionali, si prende cura dei suoi allievi per insegnare loro a crescere e diventare adulti. Nel cast anche Claudia Pandolfi in una parte ancora non definita, e Christiane Filangieri, attualmente su Rai1 al fianco di Serena Rossi con Mina Settembre. Intervistata da TvMia, l’attrice ha svelato: “È la storia di un insegnante di Filosofia del liceo, interpretato da Alessandro Gassmann, che cerca di entusiasmare i ragazzi alla sua materia e alla vita. Io sono la sua ex moglie, con noi c’è anche Claudia Pandolfi.“

Le riprese continueranno a svolgersi nella Capitale almeno per i prossimi mesi, perciò possiamo ipotizzare che la messa in onda avverrà tra la fine dell’anno e l’inizio del 2022 – salvo variazioni. Si attende di capire quando la Rai deciderà di collocare la terza stagione de I Bastardi di Pizzofalcone.

Ecco la prima foto di Alessandro Gassmann sul set della fiction:

I fan di Lojacon & co. attendono da ormai due anni di conoscere il destino dell’Ispettore e dei suoi “bastardi”, dopo l’incredibile esplosione avvenuta al commissariato nel finale della seconda stagione. L’attrice Maria Vera Ratti, che interpreta Enrica ne Il Commissario Ricciardi, è tra le new entry de I Bastardi di Pizzofalcone 3. Il suo ruolo sarà quello di Elsa Martini, detta “la Rossa” pronta a rivestire il ruolo di vicecommissaria, nuovo elemento della squadra che sostituirà l’assenza forzata di Pisanelli.

I “bastardi” non sono morti, aveva assicurato Maurizio De Giovanni, autore dei libri da cui la fiction Rai è tratta. Resta da capire quando potremo vedere i nuovi episodi, previsti nel 2020 ma a questo punto slittati a data da definirsi.