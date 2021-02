Non manca molto al lancio dei OnePlus 9: a marzo i prossimi top di gamma dell’OEM cinese dovrebbero essere presentati ed offrire caratteristiche davvero importanti, a partire dal comparto fotografico, che a questo punto è chiaro sia stato realizzato in collaborazione con Hasselblad per quanto riguarda la fotocamera posteriore. Il video pubblicato dallo youtuber Dave2D lo dimostrano con certezza: ormai è difficile possa trattarsi di una notizia priva di fondamento. Dopo essere scesi in campo Leica con Huawei e Carl Zeiss con Nokia, adesso tocca proprio a Hasselblad contribuire ad aumentare il livello qualitativo della fotocamera dei OnePlus 9. Del resto, Hasselblad aveva già lavorato alla realizzazione di Moto Z3 insieme a Motorola, e non è nuovo a certe partnership (anche se in quel caso i risultati non erano stati così esaltanti).

A bordo del OnePlus 9 Pro, che dovrebbe essere il modello su cui debuttare la fotocamera realizzata dal produttore cinese in collaborazione con Hasselblad, la disposizione dei quattro sensori del comparto fotografico principale dovrebbe rispecchiare quanto è possibile scorgere nel video a seguire (quello pubblicato dallo youtuber Dave2D di cui vi avevamo parlato in apertura di articolo). Come potete vedere, ci sono due grandi lente disposte verticalmente l’una sull’altra, e due più piccole collocata nella parte sottostante. Non manca il flash dual-tone e forse un sistema di messa a fuoco laser (almeno così sembrerebbe, anche se attendiamo ulteriori conferme per poterlo affermare con certezza).

L’interfaccia della fotocamera lascia pensare anche all’introduzione di una funzione Tilt-Shift, che permetterebbero di ottenere foto prive di distorsione per via del particolare movimento di alcune lenti. Il OnePlus 9 Pro dovrebbe presentare uno schermo curvo ai lati, una cornice ad un certo punto tagliata (all’altezza dello slider delle notifiche), 11GB di RAM (in realtà saranno 12) e 256GB di storage interno (non ci sono dettagli relativi al processore).