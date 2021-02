Il prezzo della Xiaomi Mi Band 5 su Amazon ritorna a scendere dopo alcune settimane. L’inizio del mese di febbraio è benaugurante per chi punta al fitness tracker considerando che proprio all’apertura di un nuovo weekend è possibile tornare ad acquistare il dispositivo a circa 30 euro. Non accadeva da tempo e quindi per questo motivo siamo al cospetto di una nuova occasione da non lasciarsi scappare.

L’ultima delle offerte per la Xiaomi Mi Band 5 prevede una spesa di poco più di 30 euro (ossia solo qualche centesimo in più. Non vanno considerate le spese di spedizione visto che queste ultime sono nulle e i tempi di consegna abbastanza celeri con arrivo del pacco non più tardi di venerdì 12 febbraio. Di contro alla prima offerta per il solo singolo fitness tracker c’è anche quella “bundle” che include una bilancia smart abbinata. Entrambi i dispositivi, insieme, costano 59,98 euro in promozione.

Offerta Xiaomi Band 5 - Smart 11 modalità sport, Fitness Bracelet... Xiaomi Mi Band 5, schermo a colori dinamico più grande - Lo schermo...

Xiaomi Mi Band 5, comoda ricarica magnetica: l'interfaccia di ricarica...

Questo approfondimento sulle ultime offerte per lo Xiaomi Mi Band 5 su Amazon non poteva concludersi che con una proposta che prevede l’acquisto del dispositivo in abbinamento ad uno dei cinturini colorati intercambiabili. Il prezzo del fitness tracker con una band di coloro rosso aggiuntiva ma anche una pellicola protettiva trasparente per lo schermo è pari a 33 euro e dunque di poco superiore alla prima promozione indicata quest’oggi. Non resta che tenere conto della minima differenza per un acquisto più completo. Anche in quest’ultimo caso i tempi di spedizione sono celeri con arrivo del pacco non più tardi di venerdì 12 febbraio. Le spese di consegna sono pure nulle.

Offerta Xiaomi Band 5 Activity Tracker Smartwatch Donna/Uomo [Versione 2020]... [Ampio schermo dinamico a colori da 1,1 "]: Il fitness tracker Xiaomi...

[Activity Monitor - 11 modalità sport professionali]: registra...

Tutte le proposte fin qui elencate sono le migliori per Amazon al momento ma c’è anche da dire che la soluzione Mi Band 5 difficilmente è stata proposta a costo inferiore. Motivo in più per approfittarne quanto prima, almeno se si ha proprio bisogno di un dispositivo di questo tipo.