Sono state annunciate le date del tour 2021 dei Negramaro, al via con l’anteprima a Roma a marzo. 15 concerti in 18 location della penisola per il Contatto Tour dei Negramaro, di nuovo sui palchi dei palasport della penisola dopo Amore Che Torni Tour 2019.

Il tour 2021 dei Negramaro inizierà ufficialmente in autunno ma, in attesa dei concerti nei palazzetti, la band si esibirà in un concerto speciale di anteprima in streaming da Roma.

I Negramaro saranno la prima band italiana ad esibirsi in un live, in diretta streaming e la data è fissata per il 19 marzo a La Lanterna Rome, prestigiosa venue della capitale che ospita per la prima volta un grande concerto dal vivo.

Il nome dell’evento dei Negramaro a Roma è Primo Contatto e sarà trasmesso sulla piattaforma LIVENow con un’esperienza interattiva unica. Il concerto è a pagamento: LIVENow è infatti una piattaforma streaming pay-per-view che consente ai fan di accedere alla visione dei contenuti senza abbonamento, acquistando esclusivamente il ticket per l’evento scelto.

I biglietti per il tour, per il concerto in live streaming ed uno speciale “bundle” scontato per coloro che acquisteranno entrambi, sono disponibili sulle piattaforme ufficiali Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket dal 9 febbraio dalle ore 11.00. Gli iscritti al Fan Club dei Negararo potranno acquistare i biglietti da sabato 6 febbraio alle ore 10.00, in anteprima per 48 ore, mentre gli iscritti alla piattaforma My Live Nation potranno acquistarli dall’8 febbraio ore 10.00 per 24 ore.

Il tour 2021 dei Negramaro partirà il 7 ottobre da Rimini con la data zero seguita dalla prima data del tour in programma a Torino il 9 ottobre. Il 12 e il 13 i Negramaro sono attesi per un doppio concerto al Palazzo dello Sport di Roma; il 18 saranno ad Eboli e il 23 a Reggio Calabria. Il 26 ottobre il tour è atteso a Napoli e il 29 e 30 ottobre i Negramaro saranno protagonisti di un doppio evento al Mediolanum Forum di Assago, Milano.

Di seguito il calendario completo del tour che si chiuderà a novembre con un doppio live a Bari.

Le date del tour 2021 dei Negramaro

Ottobre 2021

7 · Rimini, RDS Stadium (data zero)

9 · Torino, Pala Alpitour

12+13 · Roma, Palazzo dello Sport

18 · Eboli, Palasele

23 · Reggio Calabria, PalaCalafiore

26 · Napoli, Palapartenope

29+30 · Milano, Mediolanum Forum

Novembre 2021

5 · Padova, Kioene Arena

9 · Bologna, Unipol Arena

12 · Ancona, PalaPrometeo Estra

13 · Perugia, PalaBarton

16 · Firenze, Nelson Mandela Forum

20 · Mantova, Grana Padano Arena & Theatre

23 · Conegliano, Zoppas Arena

26 + 27 · Bari, Palaflorio