Una nuova prima visione d’autore per Rai4. Dal 7 febbraio andrà in onda ogni domenica Hide and Seek, acclamato thriller di produzione ucraina del 2019, scritto da Simor Glasenko e diretto interamente da Iryna Gromozda.

Rai4 programmerà la serie in prima serata alle 21.20: Hide and Seek arriva in prima tv sul canale 21 del digitale terrestre con due episodi a sera, per quattro settimane.

Al centro di questo crime nordico c’è il mistero di una scomparsa, che guida l’intera trama di Hide and Seek: mentre gioca a nascondino con suo padre, la piccola Alina sembra sparire nel nulla senza lasciare tracce. E non è la sola: una serie di sparizioni di minori sta seminando il panico nella cittadina in cui vivono, inducendo la polizia a pensare che si tratti delle gesta criminali di un rapitore seriale. Ad avallare questa tesi è un video recapitato alla polizia, in cui la bambina appare in una gabbia mentre regge un cartello su cui sono riportati quattro numeri.

Al caso sono assegnati gli investigatori speciali Varta Naumova e Max Shumov (l'esordiente Yuliya Abdel Fattakh e la star del piccolo schermo Vyacheslav Dovzhenko): lei si è appena trasferita da un altro distretto, lui è un giovane ispettore, caratterialmente sono agli antipodi ed entrambi dovranno fare i conti con diversi fantasmi del loro passato, mentre cercano di anticipare le mosse di un nemico invisibile.













Prima serie thriller di produzione ucraina, Hide and Seek si è fatta notare in diversi festival europei per la qualità del suo intreccio e per il suo forte realismo. Inoltre è stata apprezzata per l’atmosfera pumblea creata anche grazie alla fotografia di Serhiy Krutko coi suoi toni blu, grigio e verde metallico, a cui si aggiunge il fascino dell’ambientazione che può contare sull’imponente architettura post-sovietica della città di Enerhodar nell’Ucraina sud-orientale, location dell’intera serie.

Il titolo originale della serie è Pryatki, ma è stata distribuita sul mercato internazionale – debuttando anche negli Stati Uniti lo scorso anno – come Hyde and Seek. Al momento è composta da una sola stagione.

Entriamo nelle atmosfere cupe e misteriose di #HideAndSeek, la nuova serie che vedremo, in 1^ visione assoluta, da domenica 7 febbraio alle 21.20 pic.twitter.com/3atWvDCJkE — Rai4 (@RaiQuattro) February 5, 2021