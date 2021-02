Tandem 4 su Giallo debutta stasera, giovedì 4 febbraio, con la nuova stagione. La serie crime francese segue le vicissitudini di una coppia divorziata, il comandante Léa Soler e il capitano Paul Marchal, che si trovano, loro malgrado, a collaborare insieme. I due sono costretti anche a vedersi nel privato perché hanno due figli adolescenti, Alice e Thomas.

La terza stagione si era conclusa con Léa che ha rischiato di perdere tutto pur di opporsi al colonnello, mettendo a repentaglio la vita e la carriera che si era costruita. In Tandem 4 su Giallo la vedremo alle prese con un nuovo colonnello, Pierre Soler, ovvero suo padre. Inizialmente felicissima di trovarlo, Léa dovrà imparare a far posto a una figura imponente che suscita ammirazione tra i suoi agenti. Léa può contare sull’appoggio di una nuova collega arrivata da poco nella brigata del Montpellier: Sabine Mauriac.

Sul lato privato, mentre Léa è pronta a fare il grande passo impegnandosi con Grégory, il suo insegnante di yoga. Per Paul non sarà facile vedere la sua ex moglie per la prima volta felice dopo la loro separazione. Dovrebbe lasciare Montpellier e voltare pagina? Ma la vita di Léa e Paul cambia quando Alice scopre di essere incinta. Come affronterà la famiglia questo nuovo evento?

Nel cast e personaggi di Tandem 4 su Giallo, Astrid Veillon nei panni del Comandante Léa Soler; Stéphane Blancafort è il Capitano Paul Marchal; Sarah-Cheyenne è Alice Marchal; Titouan Laporte è Thomas Marchal; Piérick Tournier è il tenente Erwan Lebellec; Baya Rehaz è il Tenente Inès Zaïdi; François-Dominique Blin è il Dr. Franck Marvaud, medico legale; Tatiana Gousseff è il Capitano Sabine Mauriac. New entry, Patrick Descamps nei panni del colonnello Pierre Soler, padre di Léa; e Isabelle Tanakil interpreta Annie Soler, moglie di Pierre e madre di Léa.

Nel primo episodio di stasera, Léa e Paul indagano sulla morte di Philippe Préjean, il cui corpo viene trovato morto nella tradizionale fabbrica di sapone che gestisce. I capelli dell’aggressore sono stati trovati nella mano della vittima. L’analisi del DNA, tuttavia, riserva una grande sorpresa agli investigatori. I capelli appartengono a Laurent Belmont, il primo marito della moglie della vittima. C’è un problema: il sospettato dovrebbe essere morto da otto anni.

Nel secondo episodio, Alexander Williams, un coreografo di fama mondiale, viene trovato morto sul palco dell’Agorà. Una delle sue ballerine, Nathalie Parisot, viene trovata ricoperta dal sangue della vittima e in stato di shock. Ma non ricorda nulla: ha la sindrome di Alzheimer precoce. Mentre cercano prove contro di lei, Soler e Marchal si renderanno conto che l’omicidio potrebbe non essere così semplice come sembra. Alexander Williams sembrava nascondere diversi segreti. È stato ucciso per gelosia? E se Nathalie non fosse colpevole, ma avesse assistito all’omicidio?

L’appuntamento con Tandem 4 su Giallo è per stasera alle 21:10.