Come parlare con un operatore Wind Tre del 159: selezione esatta dei tasti

Come parlare con un operatore Wind Tre dopo l’unificazione dei due brand? Il grande parco clienti dei due vettori di telefonia fissa e mobile è oramai una cosa sola da settimane e sono in parte diverse pure le procedure per ottenere assistenza da parte di un esperto del servizio clienti.

Va detto assolutamente, prima di procedere alla segnalazione esatta con la quale contattare l’operatore Wind Tre al 159, che l’operatore unico punta molto a far utilizzare ai propri clienti la nuova app WindTre disponibile sia sul Play Store per Android che su iTunes per possessori di iPhone. Attraverso il nuovo strumento, le richieste di assistenza potranno pure essere inoltrate all’assistente virtuale Will che sarà in grado, almeno in prima battuta a fornire molte informazioni utili.

Per parlare con un operatore Wind Tre andrà dunque composto il numero 159. Dopo il benvenuto automatico al servizio, il primo numero da selezionare del tastierino dello smartphone sarà quello “2” dedicato all’assistenza della linea telefonica mobile o fissa di riferimento. In pratica bisognerà attendere fino a quando sarà la stessa voce guida a richiedere una conferma della volontà di parlare con un operatore. Questa potrà essere assicurata selezionando il tasto “1”.

Il percorso per parlare con un operatore Wind Tre non è ancora concluso: la battuta finale sarà quella che prevede una nuova scelta. In effetti al momento dell’ultimo audio pre-registrato, la voce guida indicherà come con la selezione numero 1 si otterrà aiuto per problemi di natura amministrativa. Solo scegliendo il numero 2, al contrario, si potrà ottenere aiuto in caso di anomalie per la connessione internet ad esempio e supporto pure per la configurazione esatta del proprio smartphone. I tempi di attesa, almeno in questo periodo di emergenza Covid-19, potrebbero non essere affatto esigui e questo per la grande mole di richieste da parte di consumer bloccati a casa in quarantena.