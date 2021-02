All’amore non si comanda, lo sanno bene le donne del Commissario Ricciardi. La nuova fiction Rai, tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni, continua a raccogliere ottimi ascolti. La seconda puntata è stata vista da un totale di 5.685.000 spettatori pari al 23.5% di share, mantenendosi stabile con il suo debutto.

Dopo due appuntamenti serali, il pubblico ha iniziato ad affezionarsi al personaggio interpretato da Lino Guanciale, che vediamo nelle vesti insolite di un commissario tenebroso, restio ai contatti sociali. Non c’è dubbio che la rete ammiraglia stia puntando sull’attore abruzzese per vincere la prima serata degli ascolti, ma la storia de Il Commissario Ricciardi piace a prescindere.

Il protagonista non è solo un uomo che crede fermamente nel suo lavoro. Grazie a quel “dono” maledetto, eredito da tua madre, che gli consente di sentire le ultime parole delle vittime di morte violenta, Luigi Alfredo Ricciardi ricorre al suo intuito infallibile per portare a termine i casi. Così ricostruisce minuziosamente quei fatali istanti che precedono la morte. Con un dono quasi soprannaturale, il commissario sa di non poter avere una vita normale. Ha allontanato tutti, ad eccezione del buon brigadiere Maione, amore incluso. Eppure ci sono due donne che gli fanno battere il cuore: la sensuale Livia e la timida Enrica. La seconda puntata ha certamente messo in luce il filo sottile che lega la maestrina al commissario.

Tra sguardi e sorrisi sfuggenti attraverso le rispettive finestre, il pubblico è pronto a scommettere che sarà la giovane e riservata Enrica a far breccia nel cuore di Luigi. Tutto potrebbe però cambiare nella terza puntata, in cui le donne del Commissario Ricciardi si faranno avanti, ciascuna a modo suo. A giudicare dal promo, Livia tenta di conquistarlo con malizia, riuscendo anche a farlo sorridere – cosa che finora solo Enrica era in grado di fare. Ciò getterà la maestra in uno stato di sconforto?

Il triangolo è servito, e funziona: le vicende sentimentali di Ricciardi non influiscono sulla trama che permette di svilupparsi seguendo il classico “caso della settimana”.

E voi per chi fate il tifo: Livia o Enrica? Una cosa è certa: il commissario non ha nessuna donna nella sua vita, però non può smettere di pensare a una certa vicina di casa che ogni sera osserva silenzioso dal suo appartamento.