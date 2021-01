Il colosso di Seul non ha mai abbondonato l’idea di produrre smartphone con display arrotolabili: Samsung Display ha fatto sapere che entro il 2021 verrà avviata la produzione di questa tecnologia, come annunciato dal CEO Kwon-Young Choi. Sapevamo che il produttore asiatico avesse intenzione di fare meglio e di più nel campo dei dispositivi pieghevoli, ma adesso sono arrivate notizie concrete anche per quanto riguarda quelli con display arrotolabili. L’OEM non ha direttamente parlato dei suoi piani futuri circa la commercializzazione di un terminale di questo genere, che si suppone potrebbe vedere la luce entro il 2022.

Kwon-Young Choi ha anche dichiarato che Samsung Display sta lavorando per aumentare la propria leadership nell’ambito degli smartphone pieghevoli con la realizzazione di pannelli di dimensioni medie e piccole. L’intenzione di Samsung è stata da subito chiara: si punterà in maniera decisa sugli smartphone pieghevoli a partire da quest’anno, magari abbandonando anche vecchi glorie, come nel caso della serie Note, di cui ancora non si sa se verrà o meno lanciata l’ultima ammiraglia il prossimo agosto, la linea dei Samsung Galaxy Note 21. Il mercato cambia a seconda delle esigenze dei clienti, o comunque sulla base di indirizzi dati volutamente dai produttori.

Il colosso di Seul avrà fatto tutte le sue valutazioni nel giudicare ormai finita la serie Note, e dando tutta la propria fiducia ai dispositivi pieghevoli, che potrebbero rappresentare il futuro. In ogni caso, entro il 2022 potremmo assistere al lancio del primo dispositivo con display arrotolabile da parte del colosso di Seul, che susciterà senz’altro una certa curiosità. Ora è inutile fare congetture su quel che sarà, anche perché la tecnologia in questione è ancora del tutto sconosciuta. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione.