Una carriera settantennale costellata di successi, tra cui tre Emmy Award (su 16 nomination), un Tony Award e un Oscar alla carriera, e un ruolo da icona per generazioni e generazioni di donne e interpreti, soprattutto afroamericane. È così che si può sintetizzare – riducendone inevitabilmente la portata – la vita professionale di Cicely Tyson, morta a 96 anni per cause sconosciute.

A darne la notizia è stato il suo manager, Larry Thompson:

Ho amministrato la carriera di Miss Tyson per oltre quarant’anni, e ognuno di essi è stato un privilegio e una benedizione. Cicely ha considerato la sua autobiografia [Just As I Am, appena pubblicata negli Stati Uniti, ndr] una sorta di albero di Natale addobbato con gli eventi della sua vita personale e professionale. Oggi ha appeso il puntale, una Stella, un’ultima decorazione in cima all’albero.

Alcuni tra i più grandi successi professionali di Cicely Tyson risalgono agli anni ’70 (con la candidatura all’Oscar come miglior attrice per il film Sounder) e al 2013 (con la vittoria di un Tony Award alla miglior attrice protagonista in un’opera teatrale per la pièce The Trip to Bountiful a Broadway), ma è la partecipazione a How To Get Away With Murder – Le Regole del Delitto Perfetto ad averle regalato una seconda giovinezza professionale e un’incredibile popolarità anche tra il pubblico internazionale più giovane.

Nel legal drama ideato da Peter Nowalk e prodotto da Shonda Rhimes ha interpretato Ophelia Harkness, madre di Annalise Keating, la protagonista della serie interpretata da Viola Davis. E proprio grazie a questo ruolo ha conquistato cinque nomination consecutive agli Emmy Award.

Visto l’enorme impatto della Cicely Tyson donna e interprete, le reazioni dei colleghi di Hollywood hanno subito inondato i social media. Sono in particolare le creative afroamericane a renderle omaggio con parole intrise di dolore e rimpianto. Viola Davis ha scritto:

Sono devastata. Ho il cuore spezzato. Ti ho voluto molto bene!! Eri tutto per me! Mi hai fatta sentire amata e apprezzata in un mondo in cui c’è ancora un alone di invisibilità attorno a noi ragazze [con la pelle] color cioccolato fondente. Mi hai dato il permesso di sognare… perché solo nei miei sogni riuscivo a vedere il mio potenziale. Non sono ancora pronta a considerarti il mio angelo. Ma capisco anche che è solo quando morirà l’ultima persona che si ricorda di te che anche tu morirai davvero. E allora tu sarai immortale. Grazie per aver svoltato la mia vita. Grazie per le lunghe chiacchierate. Grazie per avermi voluto bene. Riposa in pace.

Queste, invece, le parole di Shonda Rhimes:

È stata una persona straordinaria. E questa è una perdita straordinaria. Aveva così tanto da insegnare, e io ho ancora così tanto da imparare. Sono grata per ogni momento. Il suo potere e la sua grazia resteranno con noi per sempre.

E ancora, le ispirate parole di Michelle Obama:

Ciò che mi colpiva ogni volta che passavo del tempo con Cicely Tyson non era necessariamente il suo essere una star – anche se chiaramente lo era – quanto piuttosto la sua umanità. Le bastava entrare in una stanza per elevare chiunque le stesse intorno. Era la personificazione della bellezza, della grazia, della saggezza, della forza, nel portare avanti una torcia che non ha illuminato soltanto i suoi 96 anni da apripista, ma anche quelli di molti di noi. Mi mancherà profondamente, ma sorrido al pensiero delle tante persone che ha ispirato, proprio come me, a camminare a testa un po’ più alta, a parlare un po’ più liberamente, e a vivere un po’ più come Dio voleva che facessimo.

I tributi alla straordinaria influenza di Cicely Tyson continuano ad accumularsi, con i pensieri condivisi da Zendaya, Ava DuVernay, Lena Waithe e molti altri.

