The First Lady cancellata: la serie antologica di Showtime, volta a raccontare la storia (romanzata) di alcune First Ladies della storia americana, non avrà una seconda stagione. Lo show ha debuttato negli Stati Uniti e si è concluso dopo 10 episodi a giugno. In Italia è ancora inedito.

Nella prima stagione, The First Lady ha seguito le vite di Michelle Obama (interpretata da Viola Davis), Eleanor Roosevelt (Gillian Anderson) e Betty Ford (Michelle Pfeiffer). Un cast stellare a cui si aggiungono anche Kiefer Sutherland che ha recitato nel ruolo di Franklin D. Roosevelt, Aaron Eckhart ha interpretato Gerald Ford e OT Fagbenle vestiva i panni di Barack Obama.

“Showtime può confermare che la serie antologica The First Lady non andrà avanti con un’altra stagione”, ha detto un portavoce della rete in una nota. “Vorremmo applaudire l’abilità artistica e l’impegno della nostra showrunner Cathy Schulman, della regista Susanne Bier, dei loro colleghi produttori esecutivi, del nostro fantastico cast, guidato dalla produttrice esecutiva di Viola Davis, Michelle Pfeiffer e Gillian Anderson, e del nostro partner in studio Lionsgate per il loro impegno lavorare nel raccontare le storie uniche di tre leader straordinari”.

The First Lady non ha raggiunto il consenso generale della stampa estera, che ha bollato la recitazione troppo sopra le righe, accusando la narrazione di essere piuttosto confusionaria con i continui sbalzi tra presente e passato. Il cast d’eccezione non è quindi servito a salvare la serie tv dalla cancellazione.

The First Lady cancellata e ora resta l’amaro in bocca nel cercare di capire quali storie sarebbero state raccontate. Secondo i piani originali, ogni stagione si sarebbe dovuta concentrare su tre First Ladies diverse.

La serie antologica è una “rivisitazione della leadership americana, raccontata attraverso lo sguardo delle donne nel cuore della Casa Bianca. Nell’Ala Est, molte delle decisioni più importanti e rivoluzionarie della storia sono state nascoste alla vista di tutti, e prese dalle carismatiche, complesse e dinamiche First Ladies americane”, così si legge sul comunicato ufficiale di Showtime.

Continua a leggere su optimagazine.com.