Il pericolo che si corre quando “si dà il web in mano a chiunque” è di ritrovarsi in una situazione simile a quella odierna, in riferimento a quanto sarebbe stato annunciato di recente dall’OMS sulle mascherine. In particolare, sui social girano fonti a detta delle quali il loro uso sarebbe inutile, con tanto di fonti al seguito che attesterebbero questa importante presa di posizione. Una questione da chiarire in fretta e furia, anche da noi che su OptiMagazine cerchiamo di tanto in tanto di porre un freno alle fake news.

In passato abbiamo trattato il tema mascherine soprattutto a proposito di ordinanze, legate ovviamente all’andamento della curva dei contagi. Questo, ad esempio, quanto avvenuto la scorsa estate. In particolare, si sta diffondendo la convinzione che le affermazioni dell’OMS sulle mascherine stiano andando in una precisazione, con il rischio concreto di creare una tipologia di disinformazione di cui non abbiamo bisogno al momento. Proviamo a capirci di più con quanto raccolto oggi 29 gennaio.

Cosa non ha detto l’OMS sulle mascherine e sul loro uso

L’OMS sulle mascherine non ha mai parlato di uso inutile. L’articolo che in tanti stanno condividendo arriva da Telegra.ph, ma non è la nota testata inglese. No, si tratta di un sito creato non molto tempo fa, in cui tutti possono scrivere qualsiasi cosa (o quasi), con il rischio di trarre in inganno i lettori più distratti. Non è la prima volta, infatti, che in Italia molti debunker si ritrovino nella condizione di dover smentire notizie del genere, provenienti dalla suddetta fonte.

Insomma, non esiste alcun contributo autorevole di John O’Sullivan in cui si parla di un categorico approccio dell’OMS sulle mascherine. Il loro uso, almeno per ora, è indispensabile e rappresenta uno dei pochi stratagemmi per provare a limitare il contagio da Covid.