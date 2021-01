Le 9 maschere de Il Cantante Mascherato sfileranno su Rai1 stasera. Per la nuova edizione del format internazionale, Milly Carlucci schiera il Lupo, la Tigre azzurra, la Giraffa, la Pecorella, il Pappagallo, la Farfalla, il Gatto, il Baby alieno e l’Orsetto. Ma chi si nasconderà dietro le 9 maschere della nuova edizione?

Tutto è ancora da scoprire. Di puntata in puntata verranno svelati nuovi indizi che consentiranno al pubblico da casa di giocare con i cantanti mascherati fino a scoprire la loro identità.

Dall’Auditorium Rai del Foro Italico, l’appuntamento con Milly Carlucci è da oggi per ogni venerdì e vede in giuria i confermatissimi Patty Pravo, Flavio Insinna, Francesco Facchinetti. A loro quest’anno si aggiungono altri due personaggi particolarmente amati dal pubblico televisivo: Costantino Della Gherardesca e Caterina Balivo. La giuria collaborerà con il pubblico da casa per scoprire l’identità dei cantanti misteriosi dietro le maschere: neanche i giurati, infatti, conoscono i volti dei personaggi scelti per la seconda edizione italiana.

Il format, importato dalla Corea, in Italia è stato introdotto l’anno scorso con alcune novità a proposito delle maschere già nella prima edizione. Quest’anno viene introdotta un’altra novità: tra il pubblico in studio ci saranno degli investigatori che dovranno raccogliere gli indizi utili a capire i personaggi nascosti dietro le maschere de Il Cantante Mascherato.

Sono in tutto 30 e rispettano i protocolli anti covid-19 imposti dal DPCM attualmente in vigore in tema di prevenzione e distanziamento sociale. Il cast, inoltre, è stato preventivamente isolato ma non è bastato a fermare il Coronavirus. Nelle scorse ore è emersa la notizia che un ballerino è risultato positivo al Covid-19 ed è stato immediatamente posto in isolamento e, pertanto, escluso dal programma.

Al suo posto, Milly Carlucci ha arruolato il corpo di ballo di Ballando Con Le Stelle. A comunicarlo con non troppa serenità sui social è stata la stessa conduttrice: “Si è consumato un dramma!”