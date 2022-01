Sono stati annunciati i primi dettagli sulla nuova edizione de Il Cantante Mascherato. Lo show giunge alla sua terza edizione e si svilupperà in 6 prime serate su Rai1. Alla conduzione è stata confermata Milly Carlucci ed è stata comunicata la data di inizio e di fine del programma.

Vedremo la prima puntata de Il Cantante Mascherato l’11 febbraio su Rai1. Il gran finale con l’incoronazione del terzo vincitore del format è invece attesa per il 25 marzo.

Le prime indiscrezioni emergono a proposito di giuria e concorrenti: chi si nasconderà dietro le 12 maschere della nuova stagione?

Ancora è troppo presto per parlarne ma intanto le prime conferme riguardano la giuria. Caterina Balivo, Francesco Facchinetti e Flavio Insinna sono i tre giudici della scorsa edizione confermati anche per quella del 2022. Non ci sarà Patty Pravo che aveva fatto parte dei giurati dalla prima edizione. Non ci sarà nemmeno Costantino della Gherardesca, al tavolo dei giudici lo scorso anno.

Restano due posti da coprire in giuria e sul web impazzano le inscrizioni. Tra i primi nomi ad emergere quelli di Morgan ed Arisa (ipotesi SuperGuidaTv ), forti del successo di Ballando con le Stelle. Mancano conferme ufficiali.

Cambi anche tra i coreografi: via Raimondo Todaro, in pianta stabile su Mediaset; al suo posto entra Simone Di Pasquale.

Il format italiano riprende il famoso The Masked Singer e nel nostro Paese ha ottenuto un grande successo sin dalla prima edizione. Coinvolgente anche per il pubblico da casa, Il Cantante Mascherato sfida ad indovinare il cantante nascosto dietro le maschere del programma. I protagonisti vengono svelati solo nel momento dell’eliminazione.

L’Italia vanta all’attivo già due vincitori. Hanno trionfato nelle precedenti edizioni Teo Mammuccari (nei panni del Coniglio) e Red Canzian (nei panni del Pappagallo). Tra gli altri, hanno partecipato Albano, Orietta Berti, Arisa e il gruppo dei Ricchi e Poveri.