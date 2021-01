Ormai sappiamo di doverci aspettare tanto dal prossimo Samsung Galaxy Z Flip 3, su cui il colosso di Seul avrà di certo concentrato la maggior parte delle proprie risorse. Come riportato da ‘androidheadlines.com‘, non saranno poche le modifiche introdotte rispetto alla passata generazione, a partire dal display principale, a bordo del nuovo esemplare più grande di 0.1 pollici (più grande anche lo schermo della cover, di 0.2 pollici). Avremo, dunque, un pannello principale da 6.8 pollici ed uno secondario da 1.3 pollici.

Si parla, in entrambi i casi, di schermi OLED, con una più alta frequenza di refresh rate per quanto riguarda quello principale. Il peso dovrebbe restare sostanzialmente invariato (183 gr.), mentre ci saranno differenze nello spessore: il Samsung Galaxy Z Flip 3, infatti, sarà più sottile del Samsung Galaxy Z Flip. Sono anche previsti miglioramenti alla cerniera, sempre al centro delle attenzioni da parte del team di sviluppo del colosso di Seul (per ovvie ragioni che non stiamo qui a ripetervi).

Il device presenterà quasi certamente Android 11 pre-installato, e sarà compatibile con un sistema di ricarica rapida cablata e wireless, oltre ad offrire il supporto alla rete 5G di nuova generazione (non è escluso il lancio di una versione 4G, che renderebbe più abbordabile il prezzo finale del telefono). Possibile che il Samsung Galaxy Z Flip 3 venga presentato tra maggio e luglio (non crediamo si andrà oltre), e comunque costare una certa cifra per il semplice fatto di appartenere alla famiglia dei dispositivi pieghevoli (una tecnologia ancora in fase di perfezionamento, ma che richiede, a prescindere, uno sforzo non indifferente dal punto di vista della progettazione e della realizzazione). Pensate che il Samsung Galaxy Z Flip 3 possa essere il dispositivo giusto per lanciarvi nel mondo degli smartphone flessibili? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto.