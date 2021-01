Passioni e potenzialità di canto finora nascoste, o represse, possono trovare la strada per emergere attraverso il nuovo progetto del Teatro di San Carlo che dirige il coro del pubblico a casa.

Al via dunque il corso online a cura del Maestro Carlo Morelli,promosso dal Teatro di San Carlo, che si configura come un interessante Laboratorio di canto per appassionati d’Opera a partire da La traviata di Giuseppe Verdi.

Il videocorso rivolto agli amanti dell’Opera Liricaha realizzato 200 iscritti raccogliendo adesioni in tutta Italia oltre che all’estero in particolare in Francia, Belgio e Argentina.Prevede 15 lezioni disponibili ogni mercoledì su piattaforma Zoom.

Tra gli obiettivi principali quello di far sperimentare l’emozione del palcoscenico al pubblico(di soli iscritti) cimentandosi nelle arie più popolari del repertorio lirico italiano.

Obiettivi ambiziosi, rivolti a chi ha “sogni nel cassetto” che conserva in attesa dell’occasione giusta per iniziare. Il corso rappresenta proprio l’occasione per sperimentare la passione nascosta di cantare un’aria o intonare brani di un’opera sotto la guida esperta del maestro Morelli e di musicologi.

“L’idea è di spingere a far cantare le suggestive e celebri pagine della Traviata di Giuseppe Verdi – racconta il M° Carlo Morelli – non solo agli studiosi ed appassionati dell’opera lirica, ma anche a coloro i quali non hanno avuto la possibilità di poter assistere ad un nostro spettacolo in teatro. Vogliamo che le melodie dell’opera vengano canticchiate come i brani Pop ed Hip-Hop e che l’opera torni a raccontare la vita di ognuno, diventando il luogo delle possibilità dove a tutti è data l’opportunità di immaginare”.

Il corso farà leva su diverse tecnologie didattiche, quali i tutorial di canto, ma saranno previsti anche training teatrali ispirati ogni anno a un titolo operistico diverso. Gli allievi del laboratorio lavoreranno insieme lungo tutto il percorso disciplinare. Il risultato finale sarà la formazione di un Coro di appassionati a cui non è richiesta infatti alcuna conoscenza specifica della musica o del canto.

Insomma un progetto articolato che tiene conto di una fase preliminare nella quale saranno tenute lezioni di tecnica del canto, analisi del linguaggio musicale dell’opera lirica, canto corale e musica d’insieme, training e fondamenti di ritmo. Si passerà poi alla seconda fase che darà spazio al lavoro vero sull’opera prescelta e sulla costruzione della performance.

Lezioni e laboratori saranno tenuti da docenti ed esperti formatori che si baseranno su ascolto di brani e visione di clip video in condivisione; diffusione e condivisione di materiali didattici elaborati da musicologi e docenti del Teatro di San Carlo.

Ogni partecipante sarà coinvolto nelle diverse fasi che concorrono alla realizzazione musicale di uno spettacolo teatrale. Saranno selezionate le diverse voci, secondo le necessità imposte dalla partitura, in modo da costituire un ensemble corale che permetta l’esecuzione musicale(se non scenica, qualora che ne sia la possibilità) dell’opera scelta.

“L’avvicinamento al linguaggio di scena permetterà al gruppo di costruire, per gradi, una performance, concepita come riduzione di un’ora dell’opera presa in esame, da rappresentare– si legge nel comunicato – sul palcoscenico virtuale del Teatro, in attesa di ritornare il prima possibile al San Carlo dal vivo”.

Il progetto ha un costo di 30 € per partecipante, ci si può iscrivere inviando una mail all’indirizzo promozionepubblico@teatrosancarlo.it