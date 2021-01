L’attenzione di un po’ tutti gli appassionati del segmento smartphone è stata catturata nell’ultimo periodo dal Samsung Galaxy S21 Ultra, il top di gamma del colosso di Seul nella sua massima espressione. La trafila per ogni portabandiera fresco di presentazione è più o meno la stessa: non può di certo mancare la tappa presso JerryRigEverything, youtuber che ha ormai la fama di ridurre a brandelli i nuovi dispositivi, testandone così la resistenza.

La prima parte ad essere ‘violentata’ è stata il vetro frontale, per capire fino a che punto fosse suscettibile ai graffi. Il produttore asiatico ha impiegato due pellicole per il vetro del Samsung Galaxy S21 Ultra, tolte le quali, il Gorilla Glass Victus inizia a dare i primi segni di cedimento al livello 6 su 9. I graffi, anche se ben visibili, non influiscono sul funzionamento del lettore di impronte digitali integrato sotto lo schermo. Non ha risposto altrettanto bene il comparto fotografico posteriore, che, realizzato in metallo, è risultato parecchio soggetto a graffi di impossibile rimozione. Nel video qui sotto potrete anche dare un’occhiata alla componente interna del Samsung Galaxy S21 Ultra, che si presenta assemblato a regola d’arte.

Come ogni filmato dello youtuber, il test non poteva che concludersi con la prova di flessione, cui è stato sottoposto anche il Samsung Galaxy S21 Ultra. Il dispositivo ha risposto discretamente bene, dimostrandosi estremamente robusto. Nel complesso sentiamo di dire che il top di gamma del colosso di Seul ha superato la prova, resistendo con fierezza alle ‘perfidie’ di JerryRigEverything (sappiamo quanto lo youtuber sia bravo nelle sue esecuzioni, non lo stiamo di certo scoprendo oggi). Se avete qualche domanda da fare il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.