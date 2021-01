Era il 19 gennaio quando Benji Mascolo comunicava sui social di aver chiuso il suo primo disco da solista. Dopo il percorso nel duo Benji e Fede, Benji Mascolo ha intrapreso la carriera di attore al fianco della sua fidanzata, Bella Thorne, ma non ha abbandonato la musica.

Di recente ha aggiornato i fan sul proseguimento dei lavori di registrazione svelando che le canzoni del nuovo disco, il suo primo progetto solista, sono state ufficialmente chiuse.



Benji sta facendo ascoltare l’album a qualche amico e collega della musica italiana. Tra questi anche il cantautore Tiziano Ferro, che si è addirittura commosso nell’ascoltare un pezzo specifico. Benjamin, tuttavia, non lo rivela ancora ma promette di svelarlo molto preso, non appena annuncerà la tracklist.

“Oggi Tiziano, per me uno dei più grandi cantanti italiani, ha detto di essersi commosso ascoltando una canzone del mio disco”, ha scritto sui social nelle scorse ore, rispondendo a qualche commento entusiasta su Twitter. “Non ho parole davvero per descrivervi quanto sono felice e orgoglioso, ancora fatico a crederci. Non vedo l’ora che esca e la sentiate anche voi”, ha concluso Benji che periodicamente aggiorna i suoi sostenitori non sono tramite i social ma anche via Telegram, nel nuovo gruppo appena fondato che conto oltre 10.000 iscritti.

Quando esce l’album solista di Benji Mascolo

Nessun dettaglio è ancora emerso a proposito della data di pubblicazione del disco solista di Benji Mascolo. Con i lavori ufficialmente conclusi, tuttavia, non dovrebbe mancare molto e i primi spoiler potrebbero arrivare già in primavera, magari con un singolo.