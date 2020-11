Bella Thorne e Benji in Time Is Up (To You), i due saranno gli attori protagonisti del nuovo film. Lo annuncia Benji sui social che condivide anche foto con il suo primo copione stretto tra le mani.

La notizia era già nell’aria: ve ne avevamo parlato qui, già nelle scorse settimane si vociferava un film all’orizzonte per Benji Mascolo e Bella Thorne. La notizia è ora ufficiale, confermata ed annunciata nei dettagli da Benji.

Per la sua prima prova da attore, Benji punta in alto: sarà l’attore protagonista di un film internazionale e reciterà al fianco della sua fidanzata, l’attrice americana Bella Thorne.

“Entro nel mondo del cinema a cuore aperto, pronto a mettermi in gioco e imparare tanto da questa prima esperienza come attore protagonista di un film internazionale”, scrive, e risponde già ai detrattori: ha preso lezioni di recitazione e si è impegnato molto, con il supporto di un team eccezionale.

“Ho passato gli ultimi mesi tra lezioni di recitazione e preparazione atletica per il ruolo, con il supporto di un team di persone incredibili”, racconta. Ai fan promette di tenerli informati ed aggiornati sul proseguimento del suo percorso e sul film di prossima uscita. Nelle prossime settimane è atteso sul set.

Bella Thorne e Benji in Time Is Up (To You) lavoreranno per la prima volta fianco a fianco. Benji spoilera già il nome del suo personaggio: Roy.



“Vi prometto che cercherò di tenervi aggiornati man mano che procedo in questa nuova avventura. Grazie per tutto l’amore che mi state dando, con affetto il vostro… Roy”, prosegue, prima di anticipare che ci saranno altre sorprese.