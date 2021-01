Arisa lascia Amici? In seguito all’ennesima discussione con il collega di canto, Rudy Zerbi, Arisa invoca Maria De Filippi di licenziarla: è successo nella puntata speciale di sabato scorso.

“Maria licenziami. Non sto scherzando, è proprio una rottura”, le parole della docente di canto nel riferirsi a Zerbi, il bastian contrario di questa esibizione di Amici di Maria De Filippi. O forse è Arisa quella che prende sempre decisioni particolari sui cantanti e per questo incomprensibili ai più? L’ultimo caso riguarda il cantate Raffaele, attuale concorrente della scuola di Amici 20.

Non si può dire di certo che Raffaele spicchi per doti canore o interpretative, eppure per Arisa è uno dei migliori concorrenti del programma Mediaset, almeno per l’edizione di quest’anno.

Zerbi ovviamente non ha potuto che dissentire nel costatare quando Raffaele sia sicuramente un bravo interprete ma non date doti così eccezionali, come vuole lasciar credere Arisa.

Arisa tuttavia ha dimostrato ripetutamente di avere sempre splendide parole da spendere per i suoi allievi. Anche per questo sostiene Raffaele con ogni sua forza, forse in modo eccessivo, almeno a detta di Zerbi.

Sfinita dall’ennesima discussione con Rudy, Arisa ha effettivamente rivolto quell’appello a Maria De Filippi.

Quindi davvero Arisa lascia Amici? Per ora no, sebbene la cantante abbia dimostrato più volte di avere pareri con sempre conformi a quelli dei suoi colleghi. Non è un male però la varietà di metodi di giudizio nella nuova edizione del talent show. Arisa ha sostenuto, tra gli altri, Arianna, quando Zerrbi avrebbe voluto eliminarla dal programma, dandole una nuova occasione per dimostrare il suo talento.

L’unico momento in cui Arisa si assenterà da Amici sarà all’inizio del mese di marzo, per partecipare al Festival di Sanremo 2021, in gara nella categoria dei Campioni. Ogni altra voce è al momento da considerare priva di fondamento e l’appello di Arisa a Maria solo uno sfogo.