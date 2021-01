A circa tre mesi dalla notizia del sì di Amazon a Celebrity Hunted 2 – Caccia all’Uomo, iniziano a circolare delle notizie sui partecipanti alla nuova edizione e l’avvio delle riprese. Secondo quanto condiviso da TVBlog, il cast della seconda stagione dovrebbe contare su Achille Lauro con il collaboratore Boss Doms, Elodie, Myss Keta, Vanessa Incontrada e Stefano Accorsi.

Quel che è certo è che il reality thriller italiano manterrà la stessa formula narrativa già vista nella prima edizione, alla quale hanno partecipato tra gli altri Francesco Totti, Fedez e Claudio Santamaria. Celebrity Hunted 2 su Prime Video vedrà ancora coinvolte delle personalità del mondo dello spettacolo, che dovranno mantenere l’anonimato per 14 giorni sfuggendo all’inseguimento di un team di cacciatori professionisti composto analisti e investigatori, esperti di cybersecurity, profiler e human tracker già al servizio delle forze dell’ordine e dei servizi segreti militari.

Le celebrità in fuga potranno contare soltanto su conoscenze personali e risorse economiche limitate, mentre i cacciatori potranno servirsi di qualsiasi mezzo legale per rintracciare i fuggitivi, come ad esempio videocamere di sorveglianza, tracciamenti telefonici e sistemi di riconoscimento delle targhe.

Siamo entusiasti di poter confermare una seconda stagione di Celebrity Hunted per il pubblico italiano, affermava al momento del rinnovo Nicole Morganti, Head of Amazon Originals, Italia. Dopo una prima stagione di grande successo, ritorniamo con questa serie per una nuova entusiasmante caccia all’uomo che unisce una produzione di alto livello con un cast tutto nuovo di grandi personaggi di primissimo piano, che renderanno questo spettacolo una vera sorpresa. Ancora una volta Celebrity Hunted coinvolgerà gli spettatori di Prime Video in un’esperienza di intrattenimento davvero unica, con un accesso senza precedenti alle loro star preferite in fuga, unendo momenti adrenalinici e una buona dose di elementi comici.

Il format Banijay Celebrity Hunted – Caccia all’Uomo è prodotto da Endemol Shine Italy ed è basato su una serie originale creata da Shine TV, società di produzione britannica.