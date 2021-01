Si chiamerà This Sceptred Isle, l’imminente miniserie Sky sulla pandemia nel Regno Unito: un format che proverà a raccontare come l’emergenza Covid abbia travolto il Paese, stressato il suo sistema sanitario nazionale e messo in seria crisi il suo governo, che ha affrontato il problema con due strategie molto diverse nel corso di un anno, partendo dall’iniziale invocazione dell’immunità di gregge e finendo con l’istituire il lockdown più duro d’Europa. Un approccio confuso, segnato dal fatto che lo stesso premier che aveva alzato le spalle di fronte all’eventualità di un’ondata di morti per Covid (“Moriranno molti nostri cari“) è finito poi in ospedale perché contagiato insieme a sua moglie incinta.

Kenneth Branagh (attore e regista nordirlandese volto di Tenet e Dunkirk ma anche della serie Wallander) avrà il compito di interpretare il discusso primo ministro britannico Boris Johnson nella miniserie Sky sulla pandemia nel Regno Unito, diretta da Michael Wintherbottom: il prolifico regista di 24 Party People e The Trip ha co-scritto la sceneggiatura dei cinque episodi della serie insieme a Kieron Quirke.

Basata su storie vere di persone e famiglie che hanno affrontato la malattia, l’ambizioso progetto della miniserie Sky sulla pandemia nel Regno Unito vuole fare luce su come Johnson e il suo governo hanno affrontato la prima ondata, quella che ha visto il governo inglese adottare un approccio più lassista e aperturista rispetto all’Italia e agli altri Paesi europei, prima di cambiare rotta di fronte alla curva crescente dei contagi nel corso del 2020. Lo scopo della serie, che a quanto pare avrà parti di documentario e parti fictional, è raccontare “le storie che stanno dietro alcuni degli eventi più devastanti che si siano mai verificati nel Regno Unito“.

Il focus della miniserie Sky sulla pandemia nel Regno Unito sarà puntato anche sulla risposta della comunità medica a questa inedita emergenza, con testimonianze dirette dagli ospedali, ma anche dichiarazioni dei membri del governo, di funzionari del Dipartimento della Salute e del Gruppo di consulenza scientifica per le emergenze che ha collaborato col governo. Il regista della miniserie Sky sulla pandemia nel Regno Unito promette un’operazione verità sulla sfida affrontata dal Paese di Sua Maestà, la più grande di questo secolo dopo gli attacchi terroristici di Londra e la Brexit.

“Un tempo in cui il Paese si è riunito per combattere un nemico invisibile. Un tempo in cui le persone erano più consapevoli che mai dell’importanza della comunità. La nostra serie raccoglierà innumerevoli storie vere, da Boris Johnson al 10 di Downing Street ai lavoratori in prima linea di tutto il paese, raccontando gli sforzi di scienziati, medici, operatori sanitari e legislatori per proteggerci dal virus”.

Le riprese inizieranno a breve e la miniserie Sky sulla pandemia nel Regno Unito dovrebbe arrivare quest’anno su Sky Atlantic, non solo in patria ma anche in Italia, Germania, Austria e Irlanda entro il prossimo autunno.