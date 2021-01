Non arrivano buone notizie sul fronte delle rimodulazioni Vodafone visto l’SMS informativo che sta iniziando a circolare che giustifica i prossimi rincari a fronte della necessità di continuare ad investire sulla rete per rispondere al meglio alle nuove esigenze di traffico. Le modifiche unilaterali del contratto stavolta riguardano la Special 50 Giga, che, dal rinnovo successivo al 21 febbraio 2021, subirà un aumento del canone mensile di 1,99 euro.

Una volta ricevuto il messaggio, avrete a disposizione diverse opzioni tra cui poter scegliere. Per prima cosa, recedere dal contratto o passare ad un altro gestore telefonico conservando il proprio numero senza pagare penali o costi di disattivazione (fino al giorno prima della data prevista per l’entrata in vigore delle rimodulazioni Vodafone). Chi, invece, deciderà di mantenere attiva la propria offerta, riceveranno altri 50GB al mese per 12 mesi, in via del tutto gratuita (per un totale di 100GB al mese). In alternativa, il gestore rosso offre la possibilità di passare ad un’altra offerta, con 70GB al mese e minuti illimitati, aggiungendo 0,99 euro in più al canone mensile. L’attivazione non avrebbe costi, e potrà essere espletata chiamando il numero ‘42590’ entro il 21 febbraio 2021.

Se la prospettiva di poter disporre di 100 o 70GB, a fronte di un piccolo aumento del costo mensile, non vi alletta particolarmente, non vi resterà che recedere dal contratto o passare ad un altro operatore telefonico entro il 20 febbraio 2021, direttamente sul sito ‘variazioni.vodafone.it‘, inviando una raccomandata A/R o una PEC con causale ‘modifica delle condizioni contrattuali’, oppure recandovi in un negozio del gestore rosso. Una notizia che non potrebbe piacere affatto agli utenti che hanno attiva la Special 50 Giga, ma che purtroppo era anche da mettere in conto non avendo per tanti mesi subito variazioni il prezzo dell’offerta. Accetterete le rimodulazioni Vodafone oppure vi guarderete bene intorno prima di farlo?