Il fuoritutto del volantino Unieuro si fa strada con importanti sconti che investono soprattutto i brand Xiaomi e Oppo, almeno per quanto riguarda il mercato smartphone. Le offerte della catena di elettronica partono quest’oggi per durare poi fino al prossimo 7 febbraio sia presso i negozi fisici della catena sparsi sul territorio nazionale sia online in contemporanea: come è insomma consuetudine per questo marchio.

La copertina del nuovo volantino Unieuro, non a caso, è occupata dallo Xiaomi Mi 10T: il dispositivo è in promozione ad un prezzo davvero invitante. Considerando il suo costo di partenza di 499 euro, il suo valore attuale scende a 399 euro con un risparmio esatto del 20%. Considerando che stiamo parlando di un esemplare top di gamma vecchio solo di una generazione (vista la recentissima uscita del Mi 11), la promozione è di certo da prendere in considerazione. Almeno chi ha la necessità di un nuovo smartphone adesso, avrà di certo a portata di mano un’ottima soluzione.

Unieuro punta ancora sul produttore Xiaomi e all’interno del volantino sconta anche un altro dispositivo pure tanto ricercato dagli italiani, vero campione di vendite negli ultimi mesi in particolare anche su Amazon. Il riferimento è al Redmi Note 9 che oramai costa solo 169,99 euro. Considerando il suo valore attuale di mercato di 229 euro, va pure messo in evidenza come il risparmio sia di circa il 26%.

Ci sono anche nuovi brand alla ribalta nell’ultimo volantino Unieuro ora di scena e valido fino al 67 febbraio. Oltra all’ormai acclamata Xiaomi, l’interesse intorno al marchio Oppo si sta pure facendo crescente. Per questa azienda sempre asiatica l’offerta migliore è quella per l’Oppo Find X2 Lite. Il suo valore commerciale ora scende a 299 euro rispetto ai 479 euro di listino per un risparmio totale del 37%. Niente male per chi vuole sempre puntare su soluzioni con sistema operativo Android e naturalmente tutti i servizi Google.