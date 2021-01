La cavalcata di Red Dead Redemption 2 e di Red Dead Online pare non volersi arrestare. Disponibile dal finire del 2018, l’ultimo capolavoro a mondo aperto di Rockstar Games e la sua illustre modalità multiplayer – per altro giocabile anche senza possedere il titolo completo grazie all’uscita di una edizione standalone – continuano infatti ad essere giocatissimi e tra le produzioni videoludiche più apprezzate dalla generazione appena conclusasi.

In particolare, archiviata l’incredibile storia di Arthur Morgan nella campagna principale, è Red Dead Online ad esercitare una forte attrattiva sul pubblico grazie alla sua esperienza da vivere, pad alla mano, in multiplayer online in compagnia di altri “fuorilegge” virtuali. Il merito va certamente ai talentuosi sviluppatori di Rockstar Games, che come per il cugino Grand Theft Auto Online aggiornano costantemente il videogame dalle ambientazioni western con nuovi contenuti ed eventi mai visti prima. Lo stesso sta accadendo non a caso proprio nelle ultime ore, con il team di sviluppo che è andato ad annunciare che i nuovi destinatari di bonus speciali sono i Distillatori e i Naturalisti, dopo la settimana dedicata ai Cacciatori di Taglie.

Questo significa che per l’intera settimana, i contrabbandieri che si cimenteranno con le missioni della Storia del Distillatore e nelle missioni contrabbandiere potranno beneficiare di Punti Esperienza e dollari Red Dead Online doppi. E’ poi prevista anche un’interessante agevolazione, con oltre il 50% di sconto per tutti gli spostamenti dalla Capanna da Distillatore. Per quanto riguarda i Naturalisti, sappiamo che potranno cimentarsi negli eventi Free Roam, per ottenere anche loro doppi Punti Esperienza del ruolo e dollari RDO. A chiudere, fino al prossimo 25 gennaio tutte le modalità Resa dei Conti e tutte le gare frutteranno PE e oro doppi. I possessori del Pass Fuorilegge 4 riceveranno inoltre una camicia e un cappello fino al rango 15 e un gilet gratuiti, mentre i possessori del Pass Fuorilegge con rango del Club 50 o superiore riceveranno un’offerta per il 40% di sconto su una nota a scelta.