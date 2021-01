Tra le più amate di sempre dal popolo videoludico, la saga di Grand Theft Auto tornerà in futuro con il già ventilato GTA 6. Il sesto capitolo non è mai stato annunciato in via ufficiale dai vertici di Rockstar Games e dal publisher Take-Two, ma è stato più volte protagonista negli ultimi anni di un flusso insistente di anticipazioni non controllate e di voci di corridoio, che hanno cercato di indagare sulla strada intrapresa dal team di sviluppo americano per l’evoluzione del suo franchise “criminale”.

La data di oggi, 18 gennaio 2021, non fa di certo eccezione. In attesa di mettere le mani sulla versione next-gen di Grand Theft Auto 5 – che dopo PC, PS3, Xbox 360, PS4 e Xbox One sbarcherà allora anche su PS5, Xbox Series X e Xbox Series S -, sono infatti apparsi online nuovi rumor per GTA 6, ed in particolare sulla mappa di gioco. Più nello specifico, come si legge sulle pagine del portale Dexerto e stando all’ultimo brevetto depositato da Take-Two, l’azienda statunitense sarebbe impegnata nello sviluppo di un titolo caratterizzato da una mappa con molteplici città da esplorare e con quartieri che si evolvono in base alle scelte compiute dagli utenti. Titolo che potrebbe essere proprio la sesta incarnazione di Grand Theft Auto.

Take Two Interactive filed a new patent for virtual environments:https://t.co/5fOtWUiL52

Yes. This is Rockstar Games related. — Big Jim Colosimo (@chi_colossimo) January 15, 2021

Il brevetto incriminato è stato depositato presso presso l’ente federale USA da un rappresentante di Take Two Interactive Software Inc. il 29 ottobre del 2020, e include degli schemi che illustrano in modo sinteticio i vari “bivi evolutivi” da far prendere alle città, ai quartieri e alle singole porzioni della mappa seguendo il percorso narrativo e ludico scelto dagli stessi giocatori. Tali cambiamenti, poi, dovrebbero interessare anche i personaggi secondari e la loro intelligenza artificiale. Il leak, di conseguenza, pare ricollegarsi a quello precedente – e tutto da verificare – che voleva GTA 6 caratterizzato da una mappa in cui sono presenti varie metropoli e diversi protagonisti – forse un uomo e una donna. Voi cosa ne pensate, credete possa essere davvero un’idea rivoluzionaria per Grand Theft Auto e per i videogiochi open world?