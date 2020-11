Tutti i giocatori che sono ancora soliti popolare i server di Red Dead Online su un po’ tutte le piattaforme saranno felici di sapere che il titolo di Rockstar Games è pronto ad espandersi ancora una volta. Gli sviluppatori della “R stellata” hanno infatti annunciato in via ufficiale un nuovo DLC per la sezione multiplayer di Red Dead Redemption 2, disponibile dal 2018 e subito eletto come uno dei migliori videogiochi mai realizzati dalla compagnia americana, già autrice della fortunata saga “criminale” di Grand Theft Auto – in aria di sesto capitolo.

La nuova espansione di Red Dead Online porta il nome di Bounty Hunter e sarà disponibile per il download dalla prossima settimana su PC, PlayStation 4, Xbox One e Google Stadia. Da quello che sappiamo, nell’espansione i cacciatori di taglie avranno a che fare con una nuova serie di fuggitivi, con abilità ed equipaggiamento da sbloccare in 10 nuovi ranghi. Ci saranno anche taglie leggendarie e un Pass Fuorilegge con 100 ranghi:

Chi si avvicina al gioco per la prima volta potrà prepararsi all’aggiornamento della prossima settimana dando la caccia ai criminali più noti della frontiera. Incontra la cacciatrice di taglie leggendaria nella città di Rhodes e procurati la licenza da cacciatore di taglie per cominciare il tuo cammino nel ruolo. In più, questa settimana tutte le missioni per Cacciatori di taglie di Red Dead Online forniscono PE doppi.

Non è tutto, perché Rockstar Games ha svelato anche una versione stand alone di Red Dead Online, che può cioè essere acquistata separatamente senza portarsi a casa Red Dead Redemption 2. Il tutto a partire dal primo dicembre, con un prezzo introduttivo di lancio di soli 4,99 euro. A partire dal 21 febbraio 2021 salirà a 19,99 euro: il titolo sarà acquistabile in versione digitale su PS4 (PlayStation Store), Xbox One (Microsoft Store) e PC (Steam, Epic Games Store e Rockstar Game Launcher), per un peso di circa 123 GB.