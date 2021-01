Dopo l’incredibile successo del quinto capitolo, la saga “criminale” di Grand Theft Auto tornerà con quel GTA 6 vociferato ormai da anni tra i vicoli del web. E che continua ancora prima dell’annuncio ufficiale a stuzzicare le fantasie degli appassionati, impazienti di poter scoprire cosa abbiamo in serbo per loro i ragazzacci della “R stellata”.

E se è vero che anticipazioni incontrollate e voci di corridoio si accavallano da tempo in merito al possibile sviluppo del prossimo episodio del franchise, allo stesso modo non dovrebbe stupire che GTA 6 sia tornato a far parlare di sé anche nella giornata di oggi, 11 gennaio 2021. In particolare, stando a quanto riferito dal leaker Tom Henderson, la prossima incarnazione di Grand Theft Auto potrebbe avere due protagonisti, uno maschile e uno femminile, per la prima volta nella storia della serie Rockstar Games.

For the first time ever in a GTA title, GTA 6 will have a playable female and male protagonist. #GTA6 #GTAVI — Tom Henderson (@_TomHenderson_) January 10, 2021

Il tweet incriminato è piuttosto breve, e non fornisce ulteriori dettagli in merito:

Per la prima volta nella storia di Grand Theft Auto, GTA VI avrà un protagonista maschile e uno femminile.

Non è chiaro neppure se i protagonisti di GTA 6 saranno effettivamente due – contro il trio delle meraviglie del precedente GTA 5 – o se il gioco permetterà di personalizzare aspetto e sesso del personaggio principale, come avviene in molte delle produzioni videoludiche moderne. Per scoprire tutta la verità dovremo attendere l’annuncio del titolo – forse per la fine del 2021 -, che potrebbe poi andare a debuttare nel 2022 o nel 2023. I meno ottimisti, invece, parlando di una data di uscita fissata addirittura per il 2024, su PC, PS5, Xbox Series X e Xbox Series S.

Nel frattempo, la software house americana ha intenzione di portare Grand Theft Auto 5 anche sulle console next-gen di Sony e Microsoft. L’edizione di nuova generazione sarà disponibile nel 2021, con upgrade grafici evidenti dovuti alla maggior potenza computazionale delle ultime macchine da gioco.