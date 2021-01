Nessuna lite tra Noemi, Emma e Alessandra Amoroso ma solo un fraintendimento scaturito da un like sui social. A parlare è Noemi, seguita da Alessandra Amoroso; Emma Marrone non è – invece – intervenuta nella discussione su Twitter emersa in seguito al commento di una utente, forse fan di Emma e di Alessandra.

L’utente in questione ha notato un like sospetto da parte di Noemi, nel momento dell’uscita del singolo Pezzo Di Cuore, di Emma ed Alessandra Amoroso.

La lite tra Noemi, Emma e Alessandra Amoroso non è, però, mai esistita. Da parte di Noemi, infatti, non c’è mai stata l’intenzione di apprezzare un commento contro le sue colleghe: voleva semplicemente concordare con un’altra parte del tweet incriminato, ormai non più disponibile.

“Noemi che lascia il like a un commento contro Emma e Alessandra Amoroso è la dimostrazione che l’invidia è ovunque. Soprattutto dalle donne che reputi amiche e con cui hai fatto dei concerti contro la violenza sulle donne e per il sostegno femminile”, è il tweet dell’utente che ha richiesto l’intervento di Noemi e poi quello di Alessandra Amoroso.

Noemi ci teneva a chiarire i fatti, quelli realmente accaduti, aggiungendo che Pezzo Di Cuore è un brano “stupendo”. “Credo che questi commenti vadano nella direzione errata. Ho letto il post ed ero felice per l’elogio a Inokiness, NON NE HO COLTO da subito il senso critico.Impossibile da parte mia muovere una critica verso due artiste e donne straordinarie! Il loro pezzo è stupendo, ascoltatelo”, le sue parole sui social.

Le fa eco Alessandra Amoroso per tranquillizzarla al grido di “Viva la musica”:

“Tranquilla Vero, siamo sicure io e Emma Marrone che tu nn abbia pensato al nostro “PEZZO DI CUORE” come una trovata commerciale ma solo una bellissima unione di due donne, due amiche nella musica…tutto il resto è noia!In bocca al lupo a te per il tuo Sanremo! VIVA LA MUSICA!”, ha scritto la Amoroso, intervenendo in prima persona e ponendo fine ad ogni fraintendimento e polemica.

Nessuna lite, quindi, tra Noemi, Alessandra Amoroso ed Emma Marrone.