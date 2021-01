Sarà il nuovissimo Motorola Edge S il primo smartphone ad utilizzare l’ultimo processore presentato in via ufficiale da Qualcomm. Ci riferiamo al SoC Snapdragon 870, a cui l’azienda ha alzato i veli solo nella giornata di ieri, 19 gennaio, come vi abbiamo ampiamente raccontato in questo articolo dedicato.

Ebbene, la compagnia alata, da tempo controllata da Leonovo, ha confermato le voci di corridoio che erano apparse in rete nelle ultime ore, andando a svelare per l’appunto che il suo Edge S sarà potenziato dal SoC pensato per gli smartphone di fascia medio-alta. Il tutto è stato comunicato sulle pagine del portale cinese Weibo – a questo indirizzo -, con la notizia poi ripresa anche dalle più illustri testate occidentali. Purtroppo, però, Motorola non ha snocciolato ulteriori dettagli sul suo prossimo device mobile, che dovrebbe debuttare sul mercato internazionale entro la fine di gennaio 2021 – nel teaser si legge il 26 del mese.

Come spesso accade in questi casi, anche per conoscere più da vicino il Motorola Edge S prima dell’uscita non possiamo che affidarci alle informazioni non ancora verificate emerse tramite leak. Come prevedibile, nulla è ad ora confermato, ma le fonti più autorevoli parlano di una scheda tecnica che prevede prima di tutto uno schermo dotato di display Full HD+ a1080p e da 6,7 pollici, il tutto con frequenza di refresh inusuale, pari a 105 Hz. Per quanto riguarda il comparto fotografico, dovremmo – il condizionale è come sempre d’obbligo – trovare una fotocamera principale da 64 MP affiancata da due moduli ausiliari da 16 e 2 MP. Le fotocamere anteriori saranno invece due, vale a dire una da 16 MP e l’altra da 8 MP. Sotto la scocca vi sarà ovviamente lo Snapdragon 870, che per potenza si posiziona appena un gradino sotto il top di gamma Snapdragon 888.

Motorola, con il suo Motorola Edge S, sarà solo la prima di diverse compagnie ad abbracciare l’ultimo SoC di Qualcomm. Tra i nomi esposti figurano Xiaomi, OnePlus e OPPO.