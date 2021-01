Dopo tutta una serie di anticipazioni e teaser a susseguirsi nelle ultime settimane, ora il Motorola Edge S è finalmente ufficiale. La compagnia ha infatti presentato in via ufficiale il suo nuovo smartphone, per altro il primo a montare sotto la scocca il nuovo processore di Qualcomm, vale a dire lo Snapdragon 870.

Le specifiche tecniche vedono quindi in primo piano il SoC a 7 nanometri, con 8 core di cui un Cortex-A78 da 3.2GHz, e un modem 5G integrato. A questo, si affiancano i 6 o 8 GB destinati alla RAM – naturalmente in base al modello scelto -, senza dimenticare i 128 GB o 256 GB adibiti alla memoria di archiviazione interna UFS 3.1. Non solo, sappiamo che la batteria è da 5000 mAh con tanto di supporto alla ricarica rapida da 20W, grazie all’adattatore presente all’interno della confezione. Per quanto riguarda lo schermo, il Motorola Edge S monta un LCD IPS da 6,7 pollici con una risoluzione massima pari a 2520 x 1080, refresh rate di 90Hz e supporto a HDR10. Ad ospitare invece le due fotocamere anteriori sono due notch punch-hole separati nell’angolo in alto a sinistra, dove troviamo un sensore principale da 16 megapixel e un ultra grandangolare da 8 megapixel.

Non manca ovviamente lo scanner di impronte digitali, mentre il comparto fotografico posteriore può contare su una lente principale da 64 MP con apertura f/1.7 che supporta la registrazione di video 6K a 60fps, una lente ultra grandangolare da 16 MP con autofocus, un sensore di profondità a fuoco fisso da 2 MP e a chiudere un sensore ToF. Motorola Edge S presenta anche un jack per auricolari da 3,5 mm, la protezione per lo schermo già applicata, un caricabatterie con cavo USB e una custodia. Le spedizioni, almeno per il mercato cinese, partiranno il 3 febbraio, con il prezzo di 250 per il modello da 6/128 GB, di 305 euro per la variante da 8/128 GB e di circa 350 euro per il top di gamma con 8 GB di RAM e 256 GB.