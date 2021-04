I Motorola Moto G20, Motorola Moto G40 Fusion e Motorola Moto G60 stanno per arrivare sul mercato, andando a riempire, ciascuno, fasce di prezzo diverse. Il Motorola Moto G20, il più piccolo, sarà un entry-level con schermo da 6.5 pollici (risoluzione HD+ di 1600 x 720 pixel), spinto dal processore Unisoc T700 con 4GB di RAM e 64GB di memoria interna. Il device dovrebbe anche montare una batteria da 5000mAh, ed avere una scocca con dimensioni di 165,22 x 75,73 x 9,19 mm, distribuite in un peso di 200 gr. Il Motorola Moto G20 monterà una quadrupla fotocamera posteriore con un sensore principale da 48MP, un ultra-grandangolare da 8MP ed altri due secondari da 2MP, di cui probabilmente un sensore macro ed uno per la raccolta dei dati relativi alla profondità di campo (la fotocamera frontale avrà un sensore singolo da 13MP).

I Motorola Moto G40 Fusion e Motorola Moto G60 saranno dispositivi di fascia media: entrambi disporranno di uno schermo IPS LCD con frequenza di refresh rate a 120Hz, supporto HDR10 ed una batteria da 6000mAh (che consentirebbe ai rispettivi proprietari di arrivare a fine giornata senza intoppi). Il Motorola Moto G60 in particolare dovrebbe essere spinto dal processore Snapdragon 732G, includere un display da 6.78 pollici con risoluzione FullHD+, 4 o 6GB di RAM e tagli di memoria da 64 o 128GB, una tripla fotocamera posteriore con un sensore primario da 108MP, un ultra-grandangolare da 16MP ed uno macro a 2MP.

Le indiscrezioni sui prossimi smartphone di casa Motorola finiscono qui per adesso, ma siamo pronti a scommettere che non tarderanno ad arrivarne di nuove, dato che i lanci di questi prodotti sono ormai prossimi. Cosa ve ne pare? Sareste disposti a dar loro una chance? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto: saremo lieti di rispondervi nel minor tempo possibile.