Iliad e Fasteweb habno segnalato all’AGCOM la decisione di ho. Mobile di sostituire automaticamente il seriale ICCD delle proprie SIM per il data breach che si è verificato giorni fa. Come riportato da ‘mondomobileweb.it‘, l’intervento del gestore semivirtuale, a detta di Iliad e Fastweb, ostacolerebbe la portabilità del numero di telefono. ho. Mobile ha agito con le migliori intenzioni, ovvero per la protezione dei dati sensibili dei propri clienti.

La decisione di cambiare automaticamente il codice ICCD, al netto dell’intervento diretto degli utenti, è stata resa nota il 9 gennaio 2021; nel frattempo hanno continuato ad avere luogo le richieste di portabilità in uscita, di cui una parte con ritardo per i procedimenti di MNP verso altri gestori (di 3 o 4 giorni in più rispetto ai tempi che solitamente occorrono). La causa dei rimandi è circoscritta alla quantità di richieste di portabilità in uscita che ho. Mobile ha dovuto gestire in questo frangente. Ci sono stati anche alcuni clienti che avevano richiesto la portabilità del numero, ma il nuovo gestore non aveva ancora girato la pratica ad ho. Mobile, con esito negativo per incongruenza tra vecchio e nuovo ICCID. Nasce da qui la segnalazione di Iliad e Fastweb sul conto di ho. Mobile, che ha a propria volta agito per difendere la privacy dei propri clienti.

Il gestore semivirtuale ha fatto sapere che per tutti i casi di portabilità fallita per seriale sbagliato, il cliente riceverà comunque in automatico un SMS con il codice aggiornato. Per conoscere il nuovo seriale della propria SIM ho. Mobile bisognerà inviare un messaggio al numero ‘3424072211‘ (anche con credito negativo) con il testo ‘seriale’. Vedremo se AGCOM giudicherà anticoncorrenziale la procedura di cambio seriale automatico di ho. Mobile (che avrebbe, secondo Iliad e Fastweb, in qualche modo ostacolato i processi di portabilità in uscita).