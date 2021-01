La famiglia dei Samsung Galaxy S21 è molto colorata, non c’è che dire: ciononostante, il colosso di Seul ha ben pensato di introdurre una nuova variante cromatica, senza nemmeno perdere troppo tempo (pensate che la presentazione del nuovo portabandiera è avvenuta appena il 14 gennaio). Come riportato da ‘nl.letsgodigital.org‘, la colorazione che si aggiungerà a quelle già disponibili corrisponde al Phantom Green, destinata probabilmente al solo Samsung Galaxy S21+ 5G acquistato nello store ufficiale del produttore asiatico (per adesso solo in Australia, anche se non è detto la colorazione raggiunga più avanti altri mercati) nelle varianti con 8GB di RAM e 128GB di memoria interna, e con 8GB di RAM e 256GB di storage.

La conferma è arrivata dallo store australiano del colosso di Seul, dove vengono listati tutti i modelli del top di gamma asiatico con le rispettive colorazioni (una volta preordinati, lo ricordiamo, si avrà diritto a ricevere in regalo le nuove Samsung Galaxy Buds Pro o le Buds Live, a seconda del modello scelto). Non ci sono immagini ufficiali che ritraggono il Samsung Galaxy S21+ 5G nella colorazione Phantom Green, che però non dovrebbe differire troppo alla nuance cromatica Mystic Green del Samsung Galaxy Note 20.

La fonte ha provato a fornire di un’idea di come potrebbe essere il Samsung Galaxy S21+ 5G nella colorazione Phantom Green tramite una serie di rendering molto belli. Non sappiamo dirvi se il Samsung Galaxy S21+ 5G nella colorazione Phantom Green resterà un’esclusiva del mercato australiano, o se la nuance cromatica arriverà anche in Italia prima o poi. La variante vi ha colpito, oppure temete che a lungo andare potresti stancarvi di una colorazione così tenue? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.