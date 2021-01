Riuscire a trovare una PS5 disponibile in questo inizio di 2021 risulta essere un po’ un’impresa. Il periodo del lancio è passato ormai da una manciata di mesi, ma le scorte latitano ancora presso i rivenditori. E potrebbe essere una situazione destinata a durare ancora per un po’ di tempo, sebbene non manchino i segnali ottimistici provenienti da alcune parti del mondo.

È il caso del Regno Unito, che si appresta a soddisfare le richieste degli acquirenti grazie al ritorno di PS5 disponibile sugli scaffali online di uno dei rivenditori. Le pagine di GAME si sono improvvisamente affollate nelle ultime ore, con gli addetti ai lavori che, come ormai consuetudine, si sono trovati costretti a contingentare gli accessi al portale. Con la coda per entrare nel sito che è in pochi minuti divenuta il canonico serpentone digitale.

PS5 disponibile all’estero, e in Italia?

Pare però non si tratti dell’unica soluzione per trovare nuovamente una PS5 disponibile. Pare infatti che anche altri rivenditori si stiano attrezzando per ripristinare, seppur a piccole dosi, le proprie scorte riguardanti la console di Sony. I nomi da tenere d’occhio, in quest’altro caso, sono quelli di Amazon, Curry’s e John Lewis, che potrebbero molto presto andare a fare compagnia a GAME.

E in Italia com’è la situazione? Allo stato attuale nulla sembrerebbe muoversi, sebbene, come abbiamo imparato col tempo, le cose subiscono repentini e drastici cambiamenti. Non è quindi per nulla da escludere un’improvvisa inversione di tendenza, con scorte messe a disposizione degli acquirenti per delle vendite flash.

Il consiglio è quello di tenere dunque d’occhio con costanza le pagine dei maggiori distributori al dettaglio, da Gamestop ad Amazon, passando per Mediaworld, Trony, Euronics ed Expert. Possibile che qualcuno di loro possa riuscire a emulare i colleghi d’oltremanica a stretto giro. Mentre per assistere a rifornimenti più consistenti potrebbe essere necessario pazientare fino all’esordio della primavera. In questo frangente le scorte di PS5 potrebbero essere sufficienti a soddisfare gran parte della richiesta.

